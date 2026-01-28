〈「四季報」でも、「決算書」でもない…『株式投資』で勝つには何を見るべき？ 元外資系証券マン・杉村太蔵がおすすめする“最重要データ”とは〉から続く

「10年で10倍に成長」する株は、どう選べば見つかるのか？ この質問に対し、元国会議員で外資系証券マンの経験も持つ杉村太蔵氏は、政府が打ち出す「骨太の方針」を基に選ぶのがおすすめだと話す。

『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）から、杉村太蔵氏が骨太の方針を基にリストアップした「今後10年で10倍に成長することが期待される企業」のうち、アメリカ政府にケンカを売ってまで企業買収を仕掛けた日本製鉄を紹介する。なお本記事の内容は、あくまで杉村太蔵氏の銘柄選定基準を紹介するものである。



「今の日本でもっともケンカの強い男」が経営する会社

私が今、日本の経済界でもっとも畏敬の念をもって拝め奉っている経営者が、日本製鉄の橋本英二会長です。本当にすごい。私は今の日本でもっともケンカの強い男は橋本会長ではないかと思いますね。

USスチール買収成功劇。これは日本の産業史に残る偉業です。皆さんはあの、橋本会長の記者会見をご覧になりましたか？ 日本の経済界のトップがアメリカの大統領を、会見中2回も呼び捨てにし、悪し様に言うなんて前代未聞だと思います。これは世界中でも話題のニュースになりました。あれは本当にすごい迫力でしたね。

もちろん、見ていて冷や冷やはしましたが、一方で日本人としての誇り、そして経営者としての挑戦、「鉄は国家なり」という言葉があるように、まさに国を代表しての「国家と国家の交渉」であり、「対等なビジネスパートナーとして認めさせるんだ！」という強い意思表示だった、と受け止めています。あの迫力が、後に「アメリカ政府に黄金株を持たせる」という、人類史に残る知恵を絞り出す結果となりました。

そもそも、アメリカ政府やUS スチールの経営陣ですら「日本製鉄に買ってもらわないと存続できない」と認識するほど、US スチールの経営は苦しくなっていました。ところが、USスチールはアメリカにとって特別な会社なんですね。

USスチールとはどういう会社かというと、1901年、鉄鋼王アンドリュー・カーネギーと金融王ジョン・ピアポント・モルガン（JPモルガン）の2人によって誕生した会社ですカーネギーが築いた「カーネギー・スチール社」を、JP モルガンが買収してフェデラル・スチールと統合したことで生まれたのが、USスチールです。

アメリカ国民の感情を「逆なで」した買収劇

ちなみに、当時設立されたUSスチールがあの時代、いかに前例のない超巨大企業であったか。調べたところによると、設立時の資本金はなんと14億ドル。これって、当時のアメリカのGDPの約2％に相当します。それでもピンとこない人には、今の日本のGDPが約600 兆円だとして、その2％ですから資本金が12兆円ということですよ。すごくないですか？

ちなみに、世界初の「時価総額10億ドル超企業」としても有名で、近代的な株式会社のモデルをつくったとも言われています。そういう企業ですから、やはりアメリカ人にとってもこのUSスチールというのはアメリカンドリームを象徴したような、アメリカの建国の精神にもつながる、スピリッツそのものなんですよね。

そういう会社が、日本が好きとか嫌いとかいう話ではなく、「外国に買収される」というのは、やはりアメリカ人にとっての感情的な「残念感」はよくわかりますよね。だから、本音はやはり「自力再建したいし、してほしい」というところだったと思います。

ところが中国企業が台頭し、安い鉄鋼が世界に流通し始めた。結果的にこの20年前後で経営体力が急激に奪われてしまった。ただ、これは本当に皮肉な話でしてね、アメリカは1970年代からグローバリゼーション、つまり人・物・金が世界で自由に行き来できることがなによりもすばらしいんだ、という強烈な価値観とアメリカ繁栄のための国家戦略を世界中に押しつけたわけです。

そして2000年代に入って、中国がこの価値観を体現するWTOに加盟した。そこから中国は、安い労働力と中国共産党による桁違いの国策補助金によって、世界中に倣って様々な技術を習得し、虎視眈々と好機を狙い、世界の工場としての地位を確立しました。結局今や、中国が製造する安い鉄鋼のおかげで、世界中の鉄鋼メーカーが苦戦しているという状況です。

これをなんとか打破しなければならない。そのためには日米で共闘するしかないと、日本製鉄がUSスチールを買収するという流れになったわけです。ところが、そうしたことは頭では理解できても、アメリカ国民の感情的にはとても受け入れられない。でも、知恵が出るもんですね。

橋本会長は「黄金株をアメリカ政府に持たせる」という、超ウルトラCでこの事態の打開に向けて踏み出したのです。これは日本の産業史に残る歴史的な事例です。

日本製鉄株が「10年で10倍」になりそうな根拠

万が一、アメリカ政府から見て、自国の安全保障上の懸念があったり、日本製鉄が新しい事業や新しい人材を登用する際に、「これはアメリカにとってはまずいぞ！」と判断すれば、アメリカ政府はこうした計画に拒否権を行使できるという話です。

これによって、日本製鉄はついに悲願だったアメリカ市場への進出を果たすことができるようになったばかりか、台頭する中国企業に対して、いついかなるときであっても、“鉄は国家なり”――日米双方にとって経済安全保障上欠かすことのできないサプライチェーンの構築につなげたのです。

これは快挙です。ライバルの中国企業も非常に力をつけてきていますが、私は今後、日本製鉄は日米同盟のシンボリックな企業として大きく成長することを期待しています。

財務をチェックします。意外にも当期純利益もFCF（フリーキャッシュフロー）もしっかり出ています。FCFにいたっては、12期連続でプラスを確保できており、非常にすばらしいです。それを裏付けるように流動比率が、製造業であるにもかかわらず195％と非常に高い数値です。

ただ、現状はほとんどの投資家が期待していないといって過言ではありません。

PER7.2倍は、本書で紹介する銘柄の中でもっとも低い数字です。さらにいえばROEも6.89％ですので経営効率化は急務です。ただ、日本製鉄に関して言えば、やはり橋本会長のリーダーシップ、それにもとづく最大の参入障壁であったアメリカ市場への参入に成功した。これは日本の産業史に残る偉業ですし、今後、中国が2040年にかけてアメリカの覇権大国の地位を脅かそうとするなかで、どんなことがあっても経済安全保障上、鉄だけは日米で安定した供給体制をつくらなければなりません。

そういう意味では何がなんでも今後成長をしてもらわなければならない企業のひとつです。そういう視点で大切な我が子（資金）を預けて、日本のためにがんばれよ！ そんな気持ちで投資をしてみるのもいいかもしれません。

