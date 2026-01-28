EXILE AKIRA「HiGH&LOWはひとつの“歴史”」 『HiGH&LOW』シリーズ10周年でスペシャル企画が続々
27日、東京・SHIBUYA TSUTAYAにて開催された『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』ラインナップ発表会に、これまで『HiGH&LOW』シリーズに出演してきたEXILE AKIRA、青柳翔、SWAY、吉野北人が登壇。藤原樹とシリーズの脚本を手がけ、一部作品では監督・演出も務める平沼紀久氏とともに、『HiGH&LOW』シリーズが10周年を迎えるにあたっての思いや実施予定の企画について語った。
『HiGH&LOW』はEXILE TRIBEメンバーによるドラマ、映画、ライブ、音楽、コミックなど多方面で展開され、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した世界初の総合エンタテインメントプロジェクト。2015年10月よりドラマ放送が開始し、『LDH PERFECT YEAR 2026』でもある今年の1年間を『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』と銘打ち、10周年プロジェクトが始動した。すでに、スペシャルコラボレーションカフェの開催や、Spotify公式プレイリストの公開、クラブイベント『ハイローナイト』の開催が発表されている。
発表会では、シリーズ10周年を迎えた思いについて聞かれると、AKIRAは「もう10周年になるんだという驚きもありますが、これまでを振り返ると、各世代でさまざまな『HiGH&LOW』の作品が展開されてきており、改めてシリーズの幅広さを実感しています」と語った。
また、1月2日からスタートしたVポイントアプリのサービスである、Vキセカエ『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』記念デザインについては「さっそく佐藤大樹が着せ替えをして、使い始めているという情報をつかんでおります！」と明かし、藤原は「まだ利用できていないので、これから着せ替えしてみます！」と笑顔で語った。
また、この日に“過去作リバイバル上映”および“オールナイト上映会”の情報が解禁されると、青柳は観たい作品について「もちろんすべてですが、夜な夜な睡眠時間を削って毎日『HiGH&LOW』シリーズを観ているので、“今さら”という気持ちもあります（笑）。自分のシーンで言うと、車輪止めを使ってバイクをかわす場面があって、車輪止めを使ってアクションをしたのは日本で1人なのではないかと誇りに思っているので、そこに注目してほしいです」とユーモアを交えつつ、改めて見どころをアピールした。
7月には、舞台『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』が上演することも発表され、2024年に上演した舞台『HiGH&LOW THE 戦国』に出演していた藤原は「この舞台は僕にとってすごく思い入れの深い作品で、前回は宝塚のみなさまと共演させていただいて、光栄でしたし、毎日刺激をもらっていました。ただ、前回、僕の役は作中で命を落としてしまって…今年また舞台があるということで、（平沼）のりさん、どうにか復活させてくれないですかね？」と舞台の脚本も務める平沼に打診する一面も。すると平沼は「でも、ライブは楽曲をもとにしたものだから、また登場できるチャンスはあります」と語り、同じく開催が発表された11月の『HiGH&LOW THE 戦国』ライブイベントへの期待を寄せた。
同じく解禁となった9月の『HiGH&LOW』ライブについては、吉野が「間違いなく唯一無二のエンタテインメントだと思います。これまでも大規模なライブをやらせていただいてきたので、できるかはわかりませんが、今後は海外でのライブにも挑戦できたらと思っています」と語った。
SWAYも「海外のイベンターさん見ておられましたらぜひお願いします」と会場の笑いを誘いつつ、今後の展開への思いをのぞかせた。
ドキュメンタリーの制作も発表され、平沼は「実は『HiGH&LOW』の撮影現場にはすべてメイキングカメラが入っており、世に出ていない映像が膨大にあります。そのメイキングを使いながら、10th ANNIVERSARYということで、シリーズがさまざまな界隈でなぜ愛されているのかということを含め、一本の作品にしたいなと思ってまして、ドキュメンタリーを現在制作中です」と明かした。
発表会の最後に吉野は、「改めて、この10年でたくさんの物語が紡がれて、たくさんキャラクターが生まれて、ドラマが描かれているわけですが、これからも『HiGH&LOW』ならではの世界観で皆さんにしっかりとエンタテインメントを届けていきたいと思いますし、まだまだ発表されてないこともありますのでぜひ、今後とも楽しみにしていただけたらなと思います」とさらなる展開に期待を寄せた。AKIRAは「10周年という節目を迎えることができたのは、これまで『HiGH&LOW』を応援してくださったみなさまのおかげです。振り返ってみると、『HiGH&LOW』は“作品”や“企画”という枠を超え、ひとつの“歴史”になっていると実感しました。この10th ANNIVERSARYを起点に、さらに新たな伝説と歴史を刻んでいけるよう、一丸となって歩んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」と締めくくった。
会場となった『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』スペシャルコラボレーションカフェは、きょう28日までSHIBUYA TSUTAYAにて開催中。2月にはクラブイベント『ハイローナイト』も開催予定となっており、この日に解禁されたものと合わせてシリーズ10周年を盛り上げる企画が目白押しとなっている。
