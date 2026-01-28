衆院選が２７日に公示され、１２日間の真冬の舌戦が幕を開けた。

政権の枠組みの変化や新党の結成で戦いの構図が大きく変わる中、候補者らは２月８日の投開票に向けて一斉に走り出した。

構図一変 公明票注目…東京２９区

前回衆院選で公明党が自民党の支援を受けて議席を得た東京２９区は今回、様相が一変した。自民が新人候補を擁立し、比例に回った公明の前議員が立憲民主党の元議員と手を組んで迎え撃つ形となった。

「皆さまが頼りです。力を貸してください」。２７日午後５時半頃、足立区の江北駅前で行った第一声で、自民新人の長沢興祐候補は声を絞り出した。

２９区は２０２２年の区割り変更で１２区だった足立区西部と１４区だった荒川区が合わさって誕生した。１２区は元々、公明代表を務めた太田昭宏氏の地盤で、自民は候補を立てず太田氏を支援。区割り変更後初めて行われた２４年１０月の前回衆院選では地盤を引き継いだ公明の岡本三成氏を自民が支え、翌１１月の荒川区長選で自民候補を岡本氏が支援するなど、首都の自公協力の象徴的な選挙区だった。

公明とたもとを分かった自民が足立区議だった長沢候補の公認を発表したのは今月２２日。陣営関係者は「荒川区で知名度がなく、足立区では岡本氏が浸透している」と危機感をあらわにした。２万票ともされる公明票も期待できず関係者は「少しでも知名度を上げていくしかない」と語った。

演説を聞いた足立区の自営業（４２）は「自民の候補がいなかったので選択肢ができてありがたい」と話した。

荒川区が地盤だった中道改革連合の元議員・木村剛司候補は前回、足立区の票が伸びず岡本氏に１万２０００票差で敗れた。今回、比例に回った岡本氏の支援で足立区にも浸透を図る。

陣営関係者によると、木村候補が公明区議らへのあいさつ回りを始めたのは最近だ。この関係者は「原発への考え方など色々な質問を受けた。一応、『対自民で頑張りましょう』とは言ってくれたが、どこまで票に結びつくかはわからない」。公明関係者も「支持者の間にも様々な意見がある」と含みを持たせる。

午後４時頃に荒川区の商業施設前で第一声に臨んだ木村候補は「公明の皆さまと一緒に新しい政治のうねりを作る」と主張。駆けつけた公明幹事長の西田実仁参院議員も「木村候補が勝ち抜くことが中道の塊を大きくすることになる」と後押しした。

公明を応援してきたという区内の主婦（８２）は「新しい時代を迎えていると感じた。中道の勢力を伸ばしてほしい」と期待した。

一方、国民民主党の樽井良和候補はこの日、日暮里駅前で「皆さんの手取りが増えるよう新しい野党の形を作って実現する」とアピールし、参政党の堀川哲郎候補は「皆さんの意見を反映し、未来を変えていく」と主張した。共産党の鈴木賢一候補は「暮らし優先の政治に変える」と訴えた。日本保守党の小坂英二候補は商店街での街頭演説などで支持拡大を図った。

国民擁立で連合苦慮…新潟４区

新潟４区では、中道改革連合の前議員で立憲民主党出身の米山隆一候補に対し、国民民主党が新人のＩＴ会社社長・野村泰暉候補を擁立し、立民、国民民主両党の支持母体である連合新潟がそれぞれを支持する異例の展開となった。

２７日午前１０時過ぎ、雪が降り積もった長岡市役所前。第一声に立った米山候補は「『政治とカネ』の問題に決着をつけるべきだ」と自民党批判を展開した。

野村候補は午前１０時半頃、市内のスーパー前で第一声を上げた。手取り増などを掲げ、「高市政権に従う与党でなく、批判や理想論だけを並べる野党でもなく、ベンチャー企業出身者としての視点を持って国政に挑みたい」と訴えた。

国民民主は前回選で、立民の前議員がいる選挙区への対抗馬擁立を原則控えたが、党勢拡大のため積極的な擁立に踏み切った。対応に苦慮した連合新潟は、「短期決戦で組合関係者の合意形成が難しい」として、両候補の支持を決定。傘下組織には動員などの具体的な指示は出さない方針だ。

米山候補は「連合の力を結集できず、結果的に自民を利する構図になった」と漏らす。その自民は、前回選で敗れた鷲尾英一郎候補を擁立した。米山氏の直後に同じ場所で行った第一声で鷲尾候補は「今の政権の下で私に役割を与えていただきたい」と呼びかけた。

一方、参政党の大矢寿乃候補は、選挙事務所前で行った第一声で「参政は第３の道としてのプラットフォームになる」と主張した。

長岡市に住む無職女性（７２）は「高齢化が進み、寒い冬は街に活気がない。現状を変えてくれそうな候補者に１票を託したい」と語った。

大阪府知事・大阪市長のダブル選

大阪３区では、日本維新の会の吉村代表が衆院選に合わせて仕掛けた大阪府知事・大阪市長のダブル選の是非が、にわかに争点として浮上した。吉村氏を支える維新前議員と、維新と連立を組む自民党の元議員らが激突する。

前回選で公明候補を破って初当選した維新前議員の東徹候補は２７日の出発式で、「大阪の未来をかけた選挙だ。批判を乗り越え、未来を作っていく」と支援者らを前に声を張り上げた。

吉村氏はダブル選で３度目の「大阪都構想」への挑戦を問うとするが、他の各党は「大義がない」などとして独自候補を立てなかった。１５日に開かれた維新国会議員の総会でも２６人が反対し、賛成は４人だけと、維新内からも疑問の声が相次いだ。

東候補は吉村氏の判断に当初から理解を示し、総会でも賛成を主張した。取材に「吉村さんの決断を応援したい。批判が多くても逃げるわけにはいかない」と語る。ただ、地元の男性（８２）は「国政選は物価高対策などに集中してほしい。都構想は今のタイミングで議論すべきではないのでは」と首をひねる。

一方、自民元議員の柳本顕候補は第一声で、「東京一極集中の是正には賛同するが、都構想は全く別物だ。知事選、市長選も論外だ」とダブル選を批判した。

２０１５年に行われた都構想の是非を問う初の住民投票で、自民の市議団幹事長として反対派をリードし、否決に追い込んだ。今回、公明の連立離脱を受けて、大阪３区では３０年ぶりの自民候補として出馬した。陣営関係者は「維新は結局、大阪では強い。都構想やダブル選への批判票を取りに行かなければ」と話す。

中道改革連合新人の宇都宮優子候補は急転直下の新党結成で、１週間前に立候補を決めたという。公明の府議・市議も駆けつけた出陣式で、支持者らに「都構想は２回否決されている。『勝つまでじゃんけん』のようなインチキな政党を倒したい」と訴えた。

共産党新人の渡部結候補と参政党新人の山室貴史候補も、今回のダブル選を批判している。

「ＡＩ共存選挙」本格化

トレンド評論家・牛窪恵さんの話「今回選は解散からの期間が非常に短い中で、有権者が各党や候補者の主張を吟味する必要がある。情報収集や比較のために対話型ＡＩ（人工知能）を活用する若年層が多いようで、今回選は本格的な『ＡＩ共存選挙』となると考えられる。ただ、ＡＩは普段のやり取りから相手が気に入る回答をしたり、間違った回答をしたりすることもある。『ＡＩ依存』に陥らないよう、演説の場などで候補者の訴えをリアルに感じ、周囲とも議論するなどして、自分の頭で悩みながら投票先を選択してほしい」

各党政策変化に注目

法政大の白鳥浩教授（現代政治分析）の話「有権者の関心が高い物価高対策として、多くの党が消費減税を打ち出した。期間などに違いはあるものの、各党ともバラマキの印象が拭えず、いずれ有権者自身の負担増につながる可能性が高いことは認識しておくべきだ。一方で、自民党が公約などで安全保障政策の強化を訴えているのに対し、中道改革連合は『生活者ファースト』を掲げるなど、比重を置く政策には差異も見られる。与野党の枠組みが一変したことで、各党の政策がどう変わったかも注視する必要がある」