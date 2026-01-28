お笑いタレントの横澤夏子（35）が、27日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。子供たちがドハマリしていることを明かした。

同番組では「子供がドハマリ 2025年ナンバー1ソング」として、アイドルグループ「Snow Man」の「カリスマックス」を紹介。ダンスをマネする子供たちの映像が流れると、スタジオでは「パラパラっぽい感じなんだ」「かわいい〜」などの声が。

「ママもSnow Manさんファンが多い」という指摘に、タレント・藤本美貴は「だから私は、ママの子供への英才教育なんじゃないかって思ってる」とニヤリ。しかし「親子でライブに行けたりとか、いつかしますしね」と想像した。

すると同番組にゲスト出演したタレント・鈴木あきえは「うちは今ナルトダンス」と告白。「いろんなバージョンがあるらしいんですけど、小学生たちがみんな踊ってて。公園に遊ばせに行っても、ブランコ待ちをしながら踊ったりとか」と話すと、藤本は「分かります、うちの長女も踊ってます」と同意した。

これを受けて横澤は「うちは、チョコレートプラネットさんのフェスに私が出た時に、パンサーの向井（慧）さんが“赤からいこうぜ”の踊りを」と、同コンビの20周年記念ライブで向井が披露した、コミカルな動きを再現した。

そして「それを1回見せたら、子供たちが“赤からいこうぜ！赤からいこうぜ！”って。スシローに行っても“赤から行こうぜ！”って凄い歌ってて」と困惑。共演者らは爆笑したが、「局所的な部分しか知らないのに、もうそればっかり踊ってる」と嘆いていた。