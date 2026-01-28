〈「アメリカにケンカを売った日本企業」に注目せよ…杉村太蔵氏が“今後10年で株価10倍”を期待する『日本で最もケンカが強い経営者』がいる会社とは？〉から続く

「10年で10倍に成長」する株は、どう選べば見つかるのか？ この質問に対し、元国会議員で外資系証券マンの経験も持つ杉村太蔵氏は、政府が打ち出す「骨太の方針」を基に選ぶのがおすすめだと話す。

【これから大注目！】夢の「テンバガー」もあり得る…杉村太蔵氏が大注目している企業とは？

『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）から、杉村太蔵氏が骨太の方針を基にリストアップした「今後10年で10倍に成長することが期待される企業」のうち、赤字を続け、配当がないにもかかわらず投資家が熱視線を送っているという企業を紹介する。なお本記事の内容は、あくまで杉村太蔵氏の銘柄選定基準を紹介するものである。



©文藝春秋

◆◆◆

2024年に上場したばかりの企業

アストロスケールHDは経営者、岡田光信社長抜きにしては語れません。この方も、私が本当に心底惚れ惚れしている経営者のひとりです。なんて言うか、そのビジョン・発想力・着眼点・問題として捉えている社会課題そのものが壮大でしてね。ひと言で言うと私自身が大ファンになった人ですね。

とにかくこの人の言葉は本当に信用できるし、未来を託したいし、何かお近づきになりたい、そんな気持ちにさせてくれる人ですね。投資の最大の魅力は好きな経営者や企業に近づける、それどころか一蓮托生の関係になれる、ということでしょうね。

しかも、憧れの社長が自分の資産を使って社会課題を解決し、世の中をよりよくしてくれる。考えてみればこんな素敵で合理的なアプローチって、他にあるでしょうか？

岡田社長のプロフィールをご紹介します。じつは本当に波乱に満ちた人生なんです。まず、兵庫県のご出身で、大学生のときに阪神・淡路大震災で実家とご親族を失われています。本当に多くの苦労を重ねられた方です。

東京大学農学部在学中には、ショウジョウバエ（ハエ）の研究をされていたそうです。その研究経験が後の発想につながったとも語られていますね。大学在学中に将来のことを考え、「一度は公の仕事をしたい」「国全体のためになる仕事がしたい」と考え、国家公務員試験に合格して大蔵省（財務省）に入省されました。その後、留学を経てコンサルティング会社での経験を積み、やがて「宇宙ゴミ（スペースデブリ）を清掃する会社」を立ち上げます。それが、アストロスケールです。

赤字を垂れ流し、配当もないのに投資家が大注目するワケ

アストロスケールの事業を簡単にご説明します。現在、宇宙空間はデブリ（使われなくなった衛星などの人工物のゴミ）であふれており、それが非常に危険だという問題があります。

人工衛星や宇宙ステーションにゴミが衝突すれば、通信障害や機能喪失を引き起こし、取り返しのつかない被害が起きかねません。そうした宇宙ゴミをなんとか回収してきれいにしなければならない――そういう課題意識から事業が生まれています。

宇宙ゴミは地球のまわりを高速で周回しており、しかも不規則に回転しながら飛んでいるため、捕獲は非常に難しい。アストロスケールが検討する手法のひとつは、追従しながら“ダンスを踊る”ように相手の挙動と合わせ、その後に確実に捕らえて抱え込み、退避軌道へ誘導して大気圏で焼却するというものです。

口で説明すると簡単ですが、衛星はものすごいスピードで動いており、実際にはとてつもない技術とノウハウが必要です。興味深いのは、この「後ろから追従して捕まえる」という発想の一部が、東大でのショウジョウバエの研究から着想を得たという話です。生物の運動やトラッキングの知見が、軌道上での近接操作の発想へと結びついた点は非常に示唆的です。

私としては、岡田社長とアストロスケールの取り組みがぜひ成功し、世界中に驚きを与えてほしいと強く願っています。

ちなみに、アストロスケールは2024年に上場したばかりの会社で、まだ四季報を見ても財務分析の対象にはならない状況です。たとえば、当期純利益もずっとマイナスです。FCFも毎年100億円近くが流出しています。もちろん、配当があるわけがありません。あまり意味がないのでここでは表も提示しません。

ところが、すでに時価総額は800億円を超えています。これってすごくないですか？

割高とか割安とか、そんなレベルの話ではないということです。いかに世界中の投資家がアストロスケール社の技術の事業構想、世界的な社会課題である宇宙ゴミ問題の解決を期待しているかがわかります。そもそも、社会課題の解決という観点からも、「マイナスをゼロ」にしたり、「不幸を解消する」業態は、大きな成長が見込めます。

たとえば、弁護士や医師が、一般的に高給であることが多いことなどからもわかっていただけるでしょうか。逆に、幸福の度合いを高める業態は、大きな利益につながりづらい側面もあります。

そういった観点からも、アストロスケールに期待されている社会課題解決は、大きな成長が見込めます。私も大いに同社の成長を期待しているひとりであります。

（杉村 太蔵／ノンフィクション出版）