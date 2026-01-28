1月27日、板野友美がInstagramを更新した。

【写真】髪の毛をまとめたスタイルの振り向きSHOTなども公開

板野は、自身のInstagramアカウントにて、「ここ4日くらい寒すぎを通り越して凍ってました」「でも、ミニを履きたい気分」とコメント。

同時に、ホワイトのファーコートにミニスカートを合わせ、タイツを身に着けた美脚を披露している写真や、髪の毛をまとめて一つ結びにした振り向きショット、美肌が際立つ顔アップショットなどを披露した。

この投稿に対し、ファンからは、「スタイル良すぎ」「ミニ似合ってるね」「いつも最高にカワイイ〜」「いつ見てもオシャレ」「絵になるねえ」といった絶賛の声が寄せられていた。

かつてAKB48の1期生メンバーとして活躍し、現在は芸能活動やブランドのディレクターを務めるなど、活躍の幅を広げている板野。私生活では、2021年1月に高橋奎二選手（東京ヤクルトスワローズ所属）との結婚を報告し、同年10月に第1子女児の誕生を発表している。

画像出典：板野友美オフィシャルInstagramより