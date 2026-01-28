この見た目で実用性高いなんてズルい！可愛すぎる100均新作商品

ダイソーのキッチングッズをチェックしていると、思わず足を止めてしまう可愛さの新作商品と出会いました！あのフルーツをモチーフにしたガラス製の保存容器。とにかく存在感のあるサイズ感、細かい部分まで再現された凝った作り、透け感など…目を惹く要素が満載です♡それでいて使いやすいだなんて…感動しました！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ガラス保存瓶（いちご）

価格：￥770（税込）

容量（約）：4L

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480867694

可愛すぎて即カゴINしたくなる新作♡ダイソーの『ガラス保存瓶（いちご）』

いつものようにダイソーをチェックしていると、キッチングッズ売り場で思わず足を止めてしまう可愛い新作を見つけました！

それが、こちらの『ガラス保存瓶（いちご）』という商品。いちごの形をしたガラス製保存瓶です。

価格は770円（税込）と少々張りますが、可愛さに負けてついゲットしてしまいました♡

丸みのあるいちごのフォルムに、表面のつぶつぶまで細かく再現された、かなり凝ったデザイン。

蓋はヘタの部分をイメージしたグリーンカラーで、全体の配色バランスもよく、ガラスの透け感が可愛らしさを引き立てています。

近くで見てみると、見た目以上にサイズが大きく、350mL缶と並べてもそのボリュームがよく分かります。

容量は約4Lとたっぷり入る設計で、インテリア用かと思いきや、しっかり実用性も考えられている印象です。

大容量で口が大きめだから個包装のお菓子も入れやすい！

入れ口が大きく開くため、中身の出し入れがしやすいのも使いやすいポイント。まとめて入れても余裕があり、必要な分だけ取り出しやすかったです。

個包装のお菓子をそのまま入れて、お菓子用の保存瓶として使うのも良さそうだと感じました。

筆者はドライフルーツの保存に使用したいと思います。

ガラス製なので軽量とは言えませんが、その分安定感があり、棚やカウンターに置いてもぐらつきにくい印象です。

インテリアとしても目を惹き、少しポップなテイストが加わることで、空間全体が明るい雰囲気になるのも魅力です！

ちなみに同じような形のストロー付きタンブラーなども展開されているので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。