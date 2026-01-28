こっちのがいいかも！いちいちかがむのも面倒だった…弱点を克服した100均ストッパー

ドアを少しだけ開けておきたい場面は意外と多いもの。ドアストッパーを使うとしても、ドアの形状によってはバランスがとりにくかったり、いちいちかがむのも手間に感じていました。しかし、なんとダイソーで弱点を完全に克服したドアストッパーを発見！これなら楽に使えてストレスフリー。開閉角度の調節も簡単ですよ。

商品情報

商品名：ドアキャッチャー（丸形）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131951998

こういうのが欲しかった！ダイソーの『ドアキャッチャー（丸形）』

ドアを少しだけ開けておきたい場面は意外と多いもの。換気をしたいときや、部屋の出入りが多いときなど、毎回ドアを押さえるのは手間に感じていました。

ドアストッパーを使うにしても、ドア枠に段差がある我が家では一般的な床置きタイプのドアストッパーだとバランスが取りにくく、気づくと外れてしまうこともしばしば。

うまく固定できないストレスを感じていたとき、ダイソーで『ドアキャッチャー（丸形）』というものを見つけました。

裏側がコの字になっているのが特徴です。

素材はやわらかく弾力があり、触った感じはスーパーボールよりも少しやわらかいくらいです。

硬さがないため、ドアに直接触れても負担が少なそうで、日常的に使っても安心感があります。

ドアの上部に挟むだけだから楽！開具合の調整も簡単◎

この商品は、床に置くタイプではなく、ドアの上部に取り付けて使うタイプです。ドア枠の形状に左右されにくい点がまず魅力だと感じました。

設置方法もシンプルで、ドアの上部に引っ掛けるだけなのでかがむ必要もありません。

複雑な構造ではない分、扱いやすさがしっかり考えられているように思えました。

開き具合を変えたいときは、少し位置をずらすだけで対応できるため、状況に合わせて使い分けられます。段差のあるドア枠でも役割を果たしてくれるため、今までストッパーが合わなかった場所でも問題なく使えました。

あえて気になる点を挙げるなら、保管面でやや惜しいところです。マグネットなどが内蔵されていないため、使わないときに鉄製のドアへ貼り付けておく、といったことはできません。

もしマグネット付きであれば、より管理しやすいのになと感じました。

ドアストッパーがうまく合わずに悩んでいた方や、手軽に使えるアイテムを探している方には、試してみる価値のある商品だと思います！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。