200円で売っていいの！？見た目も香りもパーフェクト♡雑貨屋さんレベルの商品

部屋の雰囲気を少し変えたいときは、香りものやキャンドルが気軽に取り入れやすいですが、先日ダイソーで良い商品を発見しました！蓋付きのガラス容器に入ったアロマキャンドルで、少し上品で落ち着いた雰囲気の香り。容器のデザインが凝っているので、点灯させても癒されますよ♡そのまま置いてもインテリアに馴染みます！

商品情報

商品名：ガラスキャニスターキャンドル（ブルー）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480654980

部屋の雰囲気を少し変えたいなと思ったとき、香りものやキャンドルが気になることがあります。でも香りが強すぎると使いづらいし、インテリアとして置いたときに浮いてしまわないかも気になるところ…。

そんな中、ダイソーを見て回っていたときに「これいいかも！」と目に留まったのが、『ガラスキャニスターキャンドル（ブルー）』でした。

220円（税込）と、雑貨屋さんで買うよりお手頃な価格なのも魅力的。試しに購入してみました！

まず惹かれたのは、シンプルながらさりげなく凝っているおしゃれなデザイン。蓋付きなのも嬉しいです。

ガラス容器に入ったキャンドルで、どこに置いてもなじみやすそうな印象です。

派手すぎない見た目なので、インテリアのテイストを選ばず取り入れやすそうだなと思いました。

香りは強すぎず、でもきちんと存在感があります。甘い香りかなと思ったのですが、時間が経つとすっきりとした印象もあって、重たさはありません。

石鹸のような甘さとは違い、少し上品で落ち着いた雰囲気の香りです。

蓋を開けたまま置いておくと、小さめの空間であれば点灯しなくてもふんわり香りが広がってくれそうです。

火を灯した時も素敵♡見ているだけで落ち着く！

暗い部屋で火を灯してみると、キャンドルの灯りがやさしく広がり、見ているだけで気持ちが落ち着きます。

明るすぎないので、リラックスタイムにぴったり。

特別なことをしなくても、いつもの時間が少し心地よく感じられるようになりました。

そのまま飾っておくだけでもサマになるので、火を灯さない時間も楽しめそうなのがいいところです。

サイズ感もちょうどよく、玄関やお手洗い、洗面台、リビングなど、いろいろな場所に置きやすそうだと感じました。

デザイン性と香りのバランスがよく、価格は220円（税込）。気軽に試しやすいのに、満足感はしっかりあります♡

インテリアとしても楽しめて、香りも主張しすぎないキャンドルを探している方にはぴったり！ダイソーで見かけたら、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。