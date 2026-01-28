胸ポケットにも余裕で入る超ミニサイズ！お出かけの強い味方の100均ケース

セリアをパトロールしていると、超ミニサイズなアクセサリーケースを発見しました。胸ポケットに余裕で入るありそうでなかったサイズ感で、お出かけにもってこいなアイテム。淡いピンク色も可愛らしく、中身の作りもよくできているんです。実際にアクセサリーを収納してみたので、この機会に要チェック♪

商品情報

商品名：アクセサリー用持ち運びケース

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244685782

胸ポケットにも入るサイズ感！セリアで超ミニサイズのアクセサリーケースを発見

セリアをパトロールしていると、アクセサリー売り場で超ミニサイズのアクセサリーケースを発見しました。今回購入してきたのは、その名も『アクセサリー用持ち運びケース』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

淡いピンク色が可愛らしいアイテムで、胸ポケットにも余裕で入るサイズ感だから驚き。そこまで中身の作りはこだわられていないのかな、と思いきや…

ポケットやスナップボタン付きのベルトなど、アクセサリーをちゃんと仕分けして収納できるデザインになっていたんです！早速使用していきます♪

旅行やジムなどでアクセサリーを管理したい時に！セリアの『アクセサリー用持ち運びケース』

スナップベルトの部分には、指輪やピアスの収納がうってつけ。穴が4つ空いているので、ピアスであれば2組収納できます。

スナップボタンを外すと、その下には太めのベルトが。ネックレスやブレスレットを通せば、チェーンが絡まりにくいので重宝します。また、ペンダントトップはポケットにしまえるのが嬉しいです。

今回はセリアの『アクセサリー用持ち運びケース』をご紹介しました。

スリムでやわらかいケースなので、外からの圧力には要注意といったところ。例えば、スタッドピアスだと、ケースに力が加わるとポストが折れる予感がします。

扱いに気を付ければ、最低限のアクセサリーが収納できるので、旅行時やスパ、ジムなどで一時的にアクセサリーを外したい時に便利です。キャッシュカードの1／2くらいのサイズで持ち運びの負担にならないケースなので、セリアでお買い物の際はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。