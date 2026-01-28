「全盛期の実力こそないが…」FA菅野智之に“最適”な3球団　米メディアが言及「ローテの後ろを担う現実的な選択肢になり得る」

FAとなった菅野に最適な球団とは(C)Getty Images

オリオールズからFAの菅野智之は、各球団のスプリングトレーニングが目前に迫っている中で所属先が決まっていない。3月に開催されるWBCには、侍ジャパンのメンバーとして現状は無所属で参戦することになる。

【動画】この邪悪なスプリット！菅野がエンゼルス打線に快投を見せたシーン

そんな中、米メディア『Yardbarker』は「適切な環境下ならメジャーで通用する選択肢に」と記し、36歳右腕の今後について言及した。

菅野はメジャー1年目の昨季、30試合に登板して10勝10敗、防御率4.64の成績だった。同メディアは「全盛期の実力こそないが、現在のスガノでもメジャーのローテの後ろを担う現実的な選択肢になり得る」と主張した。

さらに、中4日の間隔で30試合に登板したタフさを挙げ「故障者に悩むチームや若手主体のローテーションを抱えるチームにとって、大きな魅力となるはずだ」と伝えている。