Àä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ï¡¢³¤¤ä»³¤Ê¤É¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³·Ê´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÅÓÃæ¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷205¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜÄ´ºº¤ÏÁ´¹ñ205¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï²óÅú¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î°Õ¸«¤òÃÇÄêÅª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç³¤¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¾ÅÆî¤Î³¤¤ò¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤ÎÉÙ»Î»³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö³ý¥öºê¤ÎÍºÂç¤Ê³¤¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°²¥Î¸Ð¤äÈ¢º¬¤Î»³ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿²¬»³¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉÙ»Î»³¤â¸«¤¨¤ë¤·¡¢Å¸Ë¾¥Æ¥é¥¹¤ä·Ú¿©¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÈ¢º¬»³¤Î»³ÊÂ¤ß¤ä°²¥Î¸Ð¡¢ÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)
2°Ì¡§¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡Ê³ý¥öºê»Ô¡Ë¡¿38É¼2°Ì¤Ï¡Ö¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡Ê³ý¥öºê»Ô¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¾ÅÆî¤Î³¤¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¤È¤È¤â¤ËÈþ¤·¤¤³¤¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë³¤´ßÀþ¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤ä¡¢ÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¾ÅÆî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§È¢º¬Æ½¡ÊÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¡Ë¡¿121É¼1°Ì¤Ï¡ÖÈ¢º¬Æ½¡ÊÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£É¸¹â¤Î¹â¤¤Æ½¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢°²¥Î¸Ð¤ÈÈ¢º¬¤Î»³¡¹¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³¤âË¾¤á¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Å¸Ë¾¥Æ¥é¥¹¤«¤é»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)