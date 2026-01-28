ハイアール ジャパン セールスは、清潔＆省エネと快適性にこだわった、ひととくらしにやさしいルームエアコン「huu」2026年モデルとして、ハイグレードモデル「MXシリーズ」と、スタンダードモデル「CSシリーズ」を、3月5日から、全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売する。

ハイアールはグローバル市場で1985年からルームエアコンの販売を開始し、昨年の生産台数は全世界で約2500万台と、多くの国々の消費者に快適な生活空間を提供し続けている。日本内においては、一昨年に新たな事業拡大の一歩として「清潔と快適性にこだわる、ひととくらしにやさしい」をコンセプトとしたルームエアコン「huu」を国内市場に投入。また、昨年には自動お掃除機能を搭載したハイグレードモデルをラインアップに追加した。



ルームエアコン「huu」（MX シリーズ／CS シリーズ）

そして今回、同社が発売するルームエアコン「huu」2026年モデルは、前年モデルからさらなる進化を遂げたハイグレードモデル「MXシリーズ」と、スタンダードモデル「CSシリーズ」となっている。MXシリーズにはセンサーの搭載によって、人の不在を検知して省エネと快適性を両立する「新AIエコ」や、自動で「風あて・風よけ」を行う機能を採用した。より快適さを追求したひととくらしに寄り添うやさしいルームエアコンとして、新たな価値を提案していく。

室内の環境とエアコンの稼働状況をセンサーが検知して、AIが消費電力を抑えた運転を行う「AIエコ」。さらにセンサーが人の不在を検知すると、自動で設定温度をコントロールし、無駄な電力消費を抑制する。また、「AI快適自動」は、室温・湿度に加え、外気温、日射、時間の経過をAIが統合的に検知。室内外の環境変化に応じた最適な運転モードを自動で選択する。温度や湿度の変化に敏感な子どもやペットのいる家庭でも、手間なく、安心して快適に過ごせる空間を提供する。

［小売価格］

ルームエアコン MXシリーズ：9万円前後〜12万5000円前後

ルームエアコン CSシリーズ：7万円前後〜11万円前後

（すべて税込）

［発売日］3月5日（木）

ハイアールジャパンセールス＝https://www.haier.com/jp