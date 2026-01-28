花王は、ヘアケア事業変革においてハイプレミアムブランド第一弾として誕生した「melt（メルト）」から、ダメージ（繰り返すカラーリング、熱スタイリングによる）が蓄積した髪に向けた“ディープシリーズ”を3月14日に発売（2月7日から一部の取扱店で先行発売）する。同シリーズは、傷んだ髪の深部まで満たして補給する“ナノ浸透ケア処方”を採用した「ディープシャンプー」「ディープトリートメント」「ディープコンディショニングウォーター」の3品をラインアップ。より深いダメージに悩む人を中心に、これまで以上に幅広い髪の仕上がりニーズに応え、休みながら美しく“休息美容”というブランド価値のさらなる拡張を図る。

花王は一昨年から「髪の生きる力を、人の生きる力へ」を事業ビジョンとして掲げ、ヘアケア事業において、感情ニーズに基づいたブランドポートフォリオの再編を通じて事業変革を進めてきた。今回は、その中でポジショニングした「melt」の価値をさらに高めるシリーズ拡充を通じて、ヘアケア市場（「ハイプレミアム（1400円以上）」「マス（プレミアムマス／リーズナブルマス）（1400円未満）」に分類（ポンプ型シャンプー／コンディショナーの販売価格をベース））における、花王ヘアケアの存在感を一層高めていく。

「melt」は、休みながら美しく“休息美容”をブランドコンセプトに掲げ、一昨年春に発売した。音・泡・感触・香りでさまざまな感覚に働きかけ、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」へと変える提案を行ってきた。一昨年4月に発売した乾燥・パサつき髪向けの“モイストシリーズ”と、昨年3月に発売したうねり髪向けの“スムースシリーズ”は、ともに使用感の心地よさや髪悩みに向き合った仕上がりの良さで、発売以降の累計出荷本数が700万本（2024年2月〜2025年12月15日までに出荷されたmeltシリーズ（本体、つめかえ、限定品含む）総数量 花王調べ）を突破。多くの消費者から好評を得ている。

「melt」の主な消費者像は、「自分の髪と身体を大切にしたい」というニーズを持ち、積極的にセルフケアに取り組む美容関心層。髪悩みの上位には、「パサつき、傷み」があげられるが、近年は繰り返すカラーリングやブリーチ、熱スタイリングの習慣化による蓄積ダメージによって、日常生活の中で自然に受ける乾燥、摩擦、絡まり、湿気といった髪ストレスを感じている人がいることがわかった（2025年 花王調べ）。

そこで「melt」は、ダメージが蓄積した髪に向けて、傷んだ髪も毛先まで満たされた“とろツヤ髪”へと導く”ディープシリーズ”を発売する。髪ストレス因子（日常生活の中で自然に受ける乾燥、摩擦、絡まり、湿気のこと）に着目し、髪の美しさを本質から考える「melt」の視点で、より深いダメージ悩みに応える集中補修ケアを提案する。

「melt」“ディープシリーズ”は、繰り返すカラーリングや熱スタイリングによるダメージの蓄積に着目。髪表面とともに内側の深部まで満たして補給することで、傷んだ髪でも毛先まで満たされたとろツヤ髪に仕上げる。



左から：「メルト ディープシャンプー」「メルト ディープトリートメント」

「メルト ディープシャンプー」と「メルト ディープトリートメント」は、メルトシリーズ共通で配合しているシャンプーの“アミノ酸系洗浄成分（ココイルメチルタウリンNa（モイストシリーズ・スムースシリーズ・ディープシリーズ共通成分））”に加え、髪の表面と外側を同時にケアする“ディープ補修成分（シャンプーは、ディープ補修成分s（メルティセラミド（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）・加水分解ケラチン（羊毛）・加水分解シルク・加水分解コラーゲン・加水分解コンキオリンタンパク・ヒアルロン酸Na・ポリクオタニウム−52（補修））／トリートメントは、ディープ補修成分t（メルティセラミド（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）・ホホバ油・加水分解ケラチン（羊毛）・加水分解シルク・加水分解コラーゲン・加水分解コンキオリンタンパク・ヒアルロン酸Na（補修））を配合）”をシリーズ内最大量で配合。傷んだ髪の表面をなめらかに整えて摩擦ダメージから髪を守りつつ、内側のダメージ空洞にも働きかけることで、毛先までまとまりのある髪へ導く。さらに、髪内部の補修に特化した“ナノ浸透ケア処方”を採用。傷んだ髪内部のタンパク質層に浸透し、空洞を集中補修する。しなやかな手触りと美しいツヤ髪をかなえる。



「メルト ディープコンディショニングウォーター」

「メルト ディープコンディショニングウォーター」は、ディープセラム処方を採用。とろけるような感触で、髪1本1本を包み込むとともに、蓄積ダメージによって傷んだ髪の深部まで浸透し、内側まで補修する。また、メルトコンディショニングウォーター内で初めて、毛髪内部補修技術も採用した。ダメージによって硬くなった毛髪を補修し、やわらかい手触りの扱いやすい髪へ導く。毛先まで満たされたとろツヤ髪に仕上がる。

香りは、“ディープシリーズ”共通で、時を忘れるようなマインドフルアロマ ウォーターリリー＆ウッドの香りとのこと。香料の一部に高品質な天然精油をブレンドした。瑞々しいアロマティックグリーン調に、温かみのあるウッディのアクセントを加え、ゆっくりと深呼吸したくなるような香りに仕上げた。深くやわらぐマインドフルアロマは、休みながら美しくなる“休息美容”のブランド価値をイメージした設計となっている。

［小売価格］設定なし

［発売日］3月14日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp