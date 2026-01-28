

「hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ」（左から：泡タイプ、液体タイプ）

ライオンは、お風呂あがりも保湿感が続く「うるおい密着ヴェール処方」で、洗うたび、なめらかでハリのある肌へ導く「hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ」を4月8日から発売する。

併せて、「hadakara」ブランドをリステージし、「洗うたび、お風呂あがりもうるおう肌へ導くボディケアソープ」として、メッセージやパッケージを一新する。

「うるおい密着ヴェール処方」で、お風呂あがりも全身に保湿成分がとどまり、洗うたび、なめらかでハリのある肌へ導く「hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ」を新発売する。美容液成分として注目されているシルクペプチド（加水分解シルク（基剤））とコラーゲン（加水分解コラーゲン（基剤））のWペプチド成分を配合した。シルクローズとムスクの優雅な香りとなっている

同時に、「hadakara」シリーズ全体をブランドリステージ。「洗うたび、お風呂あがりもうるおう肌へ」を共通のメッセージとし、ニオイやニキビ、肌荒れなど、目的によって選びやすい多様なラインアップになる。

近年、美容カテゴリでは特定の成分に着目して購入する“成分買い”のトレンドが継続していると共に、フェイスケアのように頭や身体の肌ケアを行う“スキニフィケーション”がグローバルトレンドになっている。同社調査でも、8割の人が、「ボディソープはスキンケアの1つだと思う（79％）」と回答し（25〜69歳の保湿効果を重視しボディソープを使用している女性n＝2500（2025年4月実施）。7段階の質問に対する、TOP3「非常にそう思う」「かなりそう思う」「ややそう思う」の割合）、ボディソープに対してもスキンケア機能を期待する傾向が見られる。

そこで今回、お風呂あがりも保湿感が続く「うるおい密着ヴェール処方」によって、洗うたび、なめらかでハリのある肌へ導く「hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ」を新発売する。シルクペプチドと、コラーゲンのWペプチド成分を配合。上品なローズに、リラックス感のあるセダーウッドとなめらかなムスクが織りなす香りで、優雅なお風呂時間を演出する。

さらに、発売10周年を迎える今年、「hadakara」シリーズ全体をブランドリステージする。入浴後の肌は入浴前と比べて急激に乾燥することが明らかになっており（お風呂あがりに感じる肌の乾燥は入浴中のなにげない習慣が原因だった？／Lidea（リディア） by LION）、同社が実施した調査でも、身体の乾燥が気になるタイミングの第1位は「入浴後（42％）」でした（20〜69歳女性n＝1000（2024年12月実施））。最も乾燥が気になるお風呂あがりの肌もケアでき、保湿を共通のメッセージとして、目的により選べる多様なラインアップを取り揃え、“肌から”寄り添っていく。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月8日（水）

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja/