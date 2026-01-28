¡ÖÀã¹ñ¤Ï½õ¤±¹ç¤¤¡×¡Ö°ìÀÐÆóÄ»¡×¡¡¹°Á°»ÔÆâ¤Î¥Ð¥¹Ää¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½¤Êàµß½ÐÂÎ¸³á¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¬¤¯
ÆüËÜÎóÅç¤òºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¿ºÇÃæ¤Î2026Ç¯1·î22Æü¡¢X¤Ë¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¹Ää¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡ª¡©¡¡Àã¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×
Ãæ±û¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥¹Ää¡£¤½¤Î¼þÊÕ¤Ï°ìÌÌ¤ÎÀã¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤³¤¬¼ÖÆ»¤Ê¤Î¤«¡¢ÊâÆ»¤Ê¤Î¤«¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥¹Ää¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¹°Æî¥Ð¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬ÆÉ¤á¤ë¤«¤é¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Î¹°Á°»ÔÆâ¤Î¡ÖÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Á°¡×¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥Ð¥¹Ää¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥×ÃÖ¤¾ì¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ð¥¹Ää¤Î½üÀã¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÆÆâ¤â¤¢¤ë¡£
¹°Á°¤Î±Ø¥Ó¥ë ¥¢¥×¥ê¡¼¥º1³¬¤Î¤ªÅÚ»º²°¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹°Á°Êª»º¥Ñ¥ë¥·¡¼¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷hirosakipalcy¡Ë¤¬
¡ÖÀÄ¿¹¤Ï¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥¹Ää¤Ë¥¹¥³¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢Àã¤ËËä¤â¤ì¤¿¥Ð¥¹Ää¤òµß¤¤½Ð¤¹ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢6400·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê1·î26Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¤ï¡×
¡Ö¥Ð¥¹Ää¤Á¤ã¤ó¤È¹ß¼Ö¾ì¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥¤¤Ê¡×
¡Ö¥»¥ë¥Õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¡Ö¤¿¤ÀÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤è¤êÆ°¤¤¤¿Êý¤¬¿ÈÂÎ¤Ï²¹¤Þ¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é°ìÀÐÆóÄ»✨¡×
¡Ö¤Ê¤ª¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥³¥Ã¥×¤½¤Î¤â¤Î¤¬Àã¤ËËä¤â¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¡Ø¤Ò¤È¤«¤±¿Æ°¡Ù¤È¤·¤Æ¿·³ã¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Àã¹ñÆÃÍ¤Ê¤Î¤«¤â¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀã¹ñ¤Ï½õ¤±¹ç¤¤¡×
¶Ã¤¯¿Í¡¢Á¢¤à¿Í¡¢´¶¿´¤¹¤ë¿Í¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¸÷·Ê¤À¤È¤¤¤¦¿Í¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥ê¥×¥é¥¤¤ä°úÍÑÍó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ð¥¹Ää¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥³¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹°Á°Êª»º¥Ñ¥ë¥·¡¼¤È¡¢¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¹°Æî¥Ð¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ºÇ¿¼ÀÑÀã¤Ï79¥»¥ó¥Á...ÀÚ¼Â¤Êà¶¨ÎÏ°ÍÍêá
¡Ö¹°Á°Êª»º¥Ñ¥ë¥·¡¼¡×X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±ÆÆü»þ¤Ï2026Ç¯1·î21ÆüÀµ¸á¤´¤í¡£»£±Æ¾ì½ê¤Ï¹°Á°¸ø±à¤¹¤°¤½¤Ð¤Î¹°Æî¥Ð¥¹¡ÖÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Á°¡×¥Ð¥¹Ää(ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô²¼Çò¶äÄ®)¡£
ÅöÆü¤Î¹°Á°¤Îµ¤¸õ¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤ÈºÇ¹âµ¤²¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.5ÅÙ¡¢ºÇÄãµ¤²¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹7.2ÅÙ¡£¡Ö1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÈÖÎä¤¨¹þ¤ó¤ÀÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃæ¤Î¿Í¡£
¡ÖºÇ¿¼ÀÑÀã¤Ï79¥»¥ó¥Á¡£2Æü´Ö¤Ç24¥»¥ó¥Á¤âÁý¤¨¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬ÉÔ°Â¤Ç¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö¹°Á°Êª»º¥Ñ¥ë¥·¡¼¡×X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÃæ¤Î¿Í¡Ë
¹°Æî¥Ð¥¹¤Î¹Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹Ää¤Ë¥¹¥³¥Ã¥×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¹°Á°»Ô¤«¤éÄó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¾è¹ßµÒ¤ÎÂ¿¤¤»ÔÆâÃæ¿´Éô¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë½üÀã¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
¹°Á°»ÔÆâ¤Ç¤Ï½üÀã¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢³Æ½ê¤Ç½ÂÂÚ¤âÈ¯À¸¤·¡¢±ª²ó¤·¤Æ±¿¹Ô¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¸½¾õ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥¹Ää¤Î¥¹¥³¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë½üÀã¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÀÚ¼Â¤Ê¤ª´ê¤¤¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹°Á°Êª»º¥Ñ¥ë¥·¡¼¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢23Æü¤Ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÀçÂæ¡¦¶âÂô¡¦À¹²¬¡¦¿·³ã¡¦ÉÙ»³¤Ë¤â¥Ð¥¹Ää¥¹¥³¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö¹°Á°Êª»º¥Ñ¥ë¥·¡¼¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡÷hirosakipalcy¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê¡Ë
Â¾¤Ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Àã¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¼¤Ò»Ç¤¤¤¿¤¤¡£