ミネソタ州ミネアポリスで活動する米移民税関捜査局（ICE）職員＝13日/Stephen Maturen/Getty Images

（CNN）米移民税関捜査局（ICE）が2月にイタリアで開幕するミラノ・コルティナ冬季オリンピックで米国の外交警備を支援する計画をめぐり、イタリアの議員や政治家から憤りの声が噴出している。

米国ではミネソタ州ミネアポリスの移民取り締まりで市民2人が移民捜査官に射殺される事件が起きたばかり。これを受けてイタリアの議員らはジョルジャ・メローニ首相に対し、ICEの派遣阻止に向けた介入を求めている。

米国土安全保障省は27日にCNNに寄せた声明の中で、ICEはオリンピックの警備を担うと説明し、「外国で移民摘発は行わない」と強調した。

同省のトリシア・マクラフリン報道官も同日、ICEはオリンピックで米国の外交警備を「支援する」と述べ、「全ての警備業務はイタリアの管轄下にとどまる」とした。

イタリアのマッテオ・ピアンテドージ内相は同日、駐イタリア米国大使と会談し、オリンピックにはICEの実働部門ではなく捜査部門が派遣されることを確認。「同局は外交使節団の内部のみで活動する。現場では活動しない」とSNSに投稿した。

アントニオ・タヤーニ外相もイタリアのラジオ局RAIに対し、「彼らが来るのは街の真ん中で公共の秩序を保つためではない。作戦室の中で協力するために来る」と強調。「機関銃を持った人々が覆面姿でやって来るわけではない。彼らが来るのはテロ対策を担う部隊だからだ」と付け加えている。

これに対してジュゼッペ・コンテ元首相は27日、「（ICE派遣は）容認できない」とX（旧ツイッター）に書き込んだ。ミラノのジュゼッペ・サラ市長も同日、地元ラジオ局に対し、オリンピックの警備に「ICEはいらない」「ミラノでは歓迎されない」と宣言。「これは人殺しの民兵だ」「我々はトランプに『ノー』と言えるだろうか」と疑問をぶつけた。