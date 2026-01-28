柏木由紀、美脚際立つミニスカ私服に熱視線「スタイル抜群」「上級者コーデ」
【モデルプレス＝2026/01/28】元AKB48の柏木由紀が1月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの私服姿を公開した。
【写真】34歳元AKB人気メン「スタイル抜群」話題のミニスカショット
柏木は「たまには最近の私服たち載せてみます」とコメントし、私服ショットを複数枚投稿。ロングスカートやデニムパンツなどの私服姿とともに、黒のトップスにベージュのプリーツミニスカートのコーディネートを公開し、膝下までのロングブーツを履いた美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「大人可愛い」「着こなしがおしゃれで憧れる」「上級者コーデ」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
