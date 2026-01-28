柏木由紀（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/28】元AKB48の柏木由紀が1月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの私服姿を公開した。

【写真】34歳元AKB人気メン「スタイル抜群」話題のミニスカショット

◆柏木由紀、ミニスカ私服披露


柏木は「たまには最近の私服たち載せてみます」とコメントし、私服ショットを複数枚投稿。ロングスカートやデニムパンツなどの私服姿とともに、黒のトップスにベージュのプリーツミニスカートのコーディネートを公開し、膝下までのロングブーツを履いた美しい脚をのぞかせている。

◆柏木由紀の私服ショットに反響


この投稿に、ファンからは「大人可愛い」「着こなしがおしゃれで憧れる」「上級者コーデ」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】