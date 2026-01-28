元TBS山本里菜アナ「ダイエット夜ご飯」せいろ蒸し料理披露「満足感ありそう」「彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が1月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。ダイエット中の夜ご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元TBSアナ「満足感ありそう」鮭・きのこなどぎっしりせいろ蒸し料理
山本アナは「今日のダイエット夜ご飯」とコメントを添え、ヘルシーな食材を中心にした夕食を投稿。鮭、えのき、舞茸、白菜、にんじん、さつまいもなどが彩りよく盛り付けられたせいろ蒸しを公開した。野菜ときのこを中心に、たんぱく質も取り入れたバランスの良い内容で、ダイエット中にも満足感のある仕上がりになっている。
この投稿には「ダイエット中でも満足感ありそう」「彩りが綺麗」「美味しそう」「きのこたっぷりでヘルシー」「真似したい」「夜ご飯にぴったり」「ダイエットご飯、見習いたい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
