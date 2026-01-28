peco「昨日の夜の残り」おかず詰まった息子弁当に共感の声「親近感湧く」「あるあるですね」
【モデルプレス＝2026/01/28】タレントのpecoが1月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳ママタレ「親近感湧く」夕飯残りの炒め物・肉巻きなど詰まった息子ご飯
pecoは「Today’s lunch for my son」とつづり、息子のために用意した手作り弁当を公開。「昨日の夜の残りの白菜とハムのたまご炒め」「にんじんとピーマンの肉巻き」とおかずを紹介し、しそふりかけをかけたご飯に、ブロッコリーやミニトマトなどが彩りよく詰められている。
この投稿には「彩りが綺麗で美味しそう」「愛情たっぷりなのが伝わる」「残り野菜の使い方が上手」「参考にしたい」「息子さんがうらやましい」「朝から丁寧ですごい」という反響や、「夕飯の残り詰めるのめっちゃ分かる」「親近感湧く」「あるあるですね」といった共感の声が寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
