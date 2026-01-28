米津玄師の楽曲カバーも！PENTAGON・ジンホ、日本ファンコンサートを成功裏に終了

ボーイズグループPENTAGONのジンホが、日本のファンと特別な時間を過ごした。

ジンホは、日本公式ファンクラブ設立後初となるファンコンサートを成功裏に終えた。

ジンホは1月22日から27日まで、東京と大阪でファンコンサート「WINTER BLOOM IN JAPAN」を開催し、日本のファンと交流した。ソロデビュー曲『Teddy Bear』で公演の幕を開けると、『Marry-go-round』『LUV 2 MUCH』『Goodbye With You』『Edelweiss』を日本語バージョンで披露し、会場を盛り上げた。

さらに、米津玄師の『地球儀』やtuki.の『晩餐歌』といった日本で人気の楽曲をジンホならではのスタイルでカバーした。OXクイズやQ&A、リズムゲーム、イラスト対決など多彩なコーナーも用意され、ファンとの距離を縮める和やかな時間が繰り広げられた。

今回の公演は、昨年12月にソウルで行われたコンサートの延長線上にあり、日本公式ファンクラブサイト開設後初めて実現したファンコンサートという点でも大きな意味を持つ。ジンホはファン一人ひとりと目を合わせながら心を通わせ、感性あふれる自作曲のステージで、“実力派ボーカリスト”としての魅力を改めて印象づけた。

なお、ジンホは所属事務所S27Mエンターテインメントを通じて「ファンコンサートで久しぶりに日本のファンの皆さんと会い、コミュニケーションが取れて嬉しかったです。これからも頻繁に日本を訪れたい」と感想を語った。

