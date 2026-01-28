【タミヤカタログ2026 (スケールモデル版)】 発売日 価格：1,430円

タミヤは書籍「タミヤカタログ2026 (スケールモデル版)」を発売した。価格は1,430円。全93ページ。

「タミヤカタログ2026 (スケールモデル版)」は毎年刊行されるタミヤの最新商品や、タミヤ製品を紹介するカタログ。隅から隅までじっくり眺めながら、次のモデルを選ぶのも楽しみだ。2026年版は、ホワイトをバックに、ランナー状態のパーツを薄く配し、スケールモデルやミニ四駆、工作のニューアイテムをレイアウト。

「1/24 Honda プレリュード(BF1)」や「1/12 ドゥカティ スーパーレッジェーラV4 with RACING KIT」、「1/72 グラマン F-14D トムキャット」、「1/35 アメリカ駆逐戦車M36」などの注目の新製品は大判写真で掲載している。

この他にも「楽しい工作」やツール、塗料、エアーブラシやコンプレッサーといったタミヤ製品もあますことなく収録。加えてスケール感あふれる1/16・1/35RCタンクや1/35 恐竜世界シリーズも掲載しており、魅力の模型ワールドにたっぷり浸れる一冊となっている。