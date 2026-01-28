多彩なエフェクトパーツが付属した「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」が2月2日に予約開始「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」も登場
BANDAI SPIRITSはアクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」と「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」を2月2日に予約受付を開始する。
本商品は特撮テレビドラマ「ウルトラマンティガ」30周年を記念して、光の巨人「ウルトラマンティガ」と古代怪獣「ゴルザ」を「30th Anniversary Edition」として商品化したもの。
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition」はTV本編で使用した様々な光線技を再現できる豊富な新規エフェクトパーツと、目とカラータイマーの集光パーツを新たに搭載。劇中のゼペリオン光線をはじめ、マルチ・スペシウム光線、セルチェンジビームなどのエフェクトパーツは付属する。
台座は「ウルトラマンティガ」30周年を記念したアニバーサリーロゴがデザインされ、オプションパーツとして「ガッツウイング1号」が付属する。
「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと立体化され、彩色は当時の「ウルトラマンティガ」との激闘シーンをイメージしたカラーリングに一新されている。
さらにサブタイトルがプリントされたPETシートが付属し、当時の世界観を再現することができる。
S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンティガ マルチタイプ 30th Anniversary Edition
2月2日 予約開始
9月 発売予定
価格：15,400円
S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition
2月2日 予約開始
10月 発売予定
価格：11,000円
(C)円谷プロ