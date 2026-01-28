2月7日、8日に開催される「白鵬杯」。昨年の5月場所後に相撲協会を退職した白鵬翔氏が現役横綱時代に立ち上げた小・中学生の相撲大会で、今回は退職後の初開催となる。大会名を「世界相撲大会・白鵬杯」として会場を国技館からトヨタアリーナ東京に移し、従来の「少年男子」に加え「女子の部」「成人の部・男女」が実施される。1700人が参加予定だという。相撲担当記者が言う。

【写真】盛り上がりを見せる本場所の土俵。そこに花を添える「溜席の着物美人」の姿も

「白鵬氏が最終目標とする『SUMO』のオリンピック種目への採用のためには、相撲の国際化に加えて男女平等は必須ということでしょう。『成人の部』は男女各4階級で争われ、それぞれの階級で選抜された選手が参加する。

いずれ世界選手権の代表決定戦も兼ねるようになるのではないか。開催概要を発表する1月20日の会見には、ゲストとして慶大相撲部監督で、アマチュア相撲を統括する日本相撲連盟の常務理事を務め、国際相撲連盟の理事でもある奈良文彦氏が同席。同会見でも"ゴールはオリンピック"との発言があり、トヨタの豊田章男会長を後ろ盾に確実に前に進んでいるように見えます」

その白鵬氏は1月に入って、〈元白鵬が語る「しきたり」への葛藤 相撲協会と再び手を取る日は〉と題された朝日新聞の単独インタビューに登場（1月11日付）。相撲協会に残って角界を変えていこうとは考えなかったと次のように明かしている。

「やっぱり中にいても、何もできない。できなかったんじゃないかなと思いますね」

「自分の考え方、力が、何て言うのかな、発揮できないところはあったのかなと思います。一門の派閥、昔ながらのしきたりがありましたから」

親方になってからは、「年功序列」の相撲協会では若い親方が自由に意見を口にしにくい空気を感じてきたという。弟子の暴力問題で2023年に自身の宮城野部屋が閉鎖され、再興が望めそうにないことから白鵬氏は協会と袂を分かったとされるが、記事では白鵬氏がアマチュア相撲の国際普及と裾野の拡大に努めていることから、その先に「日本相撲協会と手を携える日は訪れるのか」と問いかけられ、笑みを浮かべてこう答えたとある。

「相撲が好きなので。角界も常にいい時期が続くわけでもないと思います。10年後なのか、15年後なのか、私の出番がやって来るんじゃないかと思いますね」

八角理事長の見解は

この白鵬氏の発言を相撲協会はどう受け止めるのか。本誌・週刊ポストの記者は八角理事長（元横綱・北勝海）に直球質問した。すると、八角理事長は「（記事を）見ていないのでなんとも……」という答え。そこから次のように言葉を継いだ。

「どういう発言してるのかわからないですけども、相撲をやっていくうえでは、アマチュアも（プロも）ないと思っています。アマチュアを指導していくのが私たちの役目だと思っています」

アマチュア相撲を統括する日本相撲連盟とすでに連携しているという意味かと問いを重ねるとこう応じた。

「今年も大会やるのかな……。高校の大会とか中学の大会とかをみんなでやるように一生懸命努力していると思います」

八角理事長の口から白鵬氏と手を携えていく方向の発言はなかった。

相撲協会では青少年・学生に対する相撲の指導奨励を法人の目的として定款に定め、指導普及部が一般への相撲普及に務めるとしている。少年相撲教室の開催や小中学生への相撲部屋開放に取り組み、指導者の研修も行なっているという。毎年11月に国技館では「全日本相撲選手権大会」と「全日本小学生相撲優勝大会」が開催され、相撲協会が後援をしている。こうした取り組みが白鵬氏の活動と交わることは、まだなさそうだ。

※週刊ポスト2026年2月6・13日号