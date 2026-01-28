手書きが負担になっていると指摘される遺言書について、法務省は衆院選後の国会に、民法などの改正案を提出する方針です。どんなことができるようになるのでしょうか？ 作成をサポートするAIも登場する中、自治体による終活支援も広がっています。

■街の人「頭になかった」「まだいい」

山粼誠アナウンサー

「誰もが迎える人生の最後に向けた準備、終活。国や自治体、企業などが終活を身近にする取り組みを今進めています」

「相続で大切になってくる遺言書は、特定の家族に自宅を相続させたい、遺産分割で家族・親族が争いになるのを避けたいといった場合に必要になってきます」

「では、この遺言書を実際に皆さん書いているのかどうか、街で聞いてきました」

「30代からは『全然頭になかった』『考えたこともない』、50代からは『（やらないのは）やっぱりまだいいかな』『まだ直面してない』…。ほとんどの方から、まだ実際書いていない、書く必要性をそこまで感じないという声が聞かれました」

■男女2000人に聞いた…作成率は？

山粼アナウンサー

「年齢が上の方にもそういう傾向があります」

「全国の60歳〜79歳の男女2000人に対しての日本財団の調査結果によると、日本での遺言書作成率は3％です。書かない理由はいくつかあるのですが、1つが手書きの負担だといいます。手書きが1つハードルになっているという方がいらっしゃいます」

■「自筆証書遺言」の細かいルール

山粼アナウンサー

「自筆証書遺言（いごん）の書類の見本があります。書き方にも決まりがあり、現在の法律では遺言の全文・日付・氏名はすべて手書きです。印鑑も必要になってきます」

「怖いのが紛失や誰かに内容を変えられてしまう改ざんですが、それを防ぐために法務局で管理してもらうことも可能ですが、その場合は用紙がA4サイズ、余白の特に左側が20ミリメートル以上あることなど細かいルールがあります」

「ここまで厳しく規定されているのは、本人の筆跡だと判断しやすいというメリットがあるからです」

■制度を見直す「要綱案」の中身

山粼アナウンサー

「一方で負担が大きいと指摘されるため、先週、法制審議会が制度を見直す新たな要綱案を取りまとめました」

「それが、遺言書のデジタル化を図るということです。もし改正されれば、パソコンなどでの遺言書の作成が可能となります。そして印鑑はなしでOKということです」

「法務局で保管してもらう場合も、データや書面で提出をします。この場合、対面やオンラインで本人確認をして全文を読み上げることで、第三者のなりすましを防ぐということです」

鈴江奈々アナウンサー

「デジタル社会なので、こういった形になっていくのはもう必然の流れなのかなという気もします。世代が若くなればなるほど、ハードルを低く感じる方も多いんじゃないでしょうか」

山粼アナウンサー

「ハードルが下がれば、それだけ書く方が増えるかもしれません。さらに、自然災害で被災した場合などに口頭で遺言を残す姿をスマートフォンなどで録音録画し、第三者に送信するという方法も盛り込まれました」

「法務省は、今回の衆院選後の国会に民法などの改正案の提出を目指しています」

■遺言書をどう書けば？…AIも登場

山粼アナウンサー

「デジタル化もOKになって、いざ書いてみようとなった時にどうやって書けばいいんだろう…という方もいらっしゃると思います」

「遺言書の書き方が分からない方をサポートする、AIを使ったアプリも出てきています。税理士法人が開発したデジタル遺言アプリ『AIユイゴンWell-B』です」

■使い勝手は？ 音声入力にも対応

山粼アナウンサー

「スタッフが実際に使ってみました。『遺言書を作るのを手伝ってください』と話し掛けています。音声入力にも対応していて、『まずはどなたにどのような財産を残したいか、あるいは今のお気持ちなど、簡単なところからお聞かせください』と返ってきました」

「家族構成や遺産の相続先などを伝えると、遺言の草案を作ってくれます。ただ、あくまで遺言書の作成を補助するアプリなので、法的効力を持たせるためには専門家にご相談いただきたいと思います」

■静岡や広島で…自治体の終活支援

山粼アナウンサー

「終活全体についてお伝えします。実際に自分が最期を迎えた後にどうなるか…。心配なことが多いと思います。そうした方向けに、自治体も終活の支援に乗り出しています」

「静岡市は、去年の 11月から『エンディングプラン・サポート』を始めました。もしもの時の不安の解消のために始めたそうですが、どういったサポートがあるのでしょうか」

「葬儀や家財の処分、電気・ガスの停止など、死後事務を市が支援するというものです。対象は静岡市内に住む原則65歳以上の、頼れる親族がいない方です。支援自体は無料です」

「市認定の優良事業者の案内や相談から始まり、全てが終わるまでサポートし、見届けてくれるということです」

「広島市は『いきいき人生ノート』を作りました。資産情報や亡くなった時に連絡してほしい人などを記入できます」

「行政の相談窓口も一覧で掲載されています。例えば、墓地の担当課、不動産の相続登記をする法務局などの連絡先が書いてあり、支援先をつなぐ役も担っています」

直川貴博アナウンサー

「静岡市もですが、無料などでハードルが低ければ低いほど、ちゃんと言葉を残せるからいいアクションですね」

山粼アナウンサー

「いきいき人生ノートは、去年12月から区役所などで無料配布し、約1万部が品薄となり、 4月には3万部を増刷予定だそうです。穏やかに最期を迎えるための終活の動きが広がっています」

（2026年1月27日『news every.』より）