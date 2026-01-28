勝つことの難しさを身をもって知った。先発、中継ぎとしてプロ３球団で１９年にわたってプレーした近藤一樹さん。日大三高からドラフト７位で入団した近鉄では合併前最後の年に、記念すべきプロ初勝利を手にしたが、次の１勝は遠かった。分配ドラフトで所属したオリックスでは肩の故障に見舞われ、自ら「限界」を首脳陣に伝えたことも。戦力外も覚悟したが、リハビリ組から復活を果たし、１２８０日ぶりにプロ２勝目をつかんだ。

近鉄ラストイヤーとなった２００４年９月にプロ３年目にして初勝利をマークした近藤さんだったが、０５年から所属した合併球団で１軍マウンドは遠かった。

「結果を残せない選手に戻るんです。１勝から次の１勝までは長かったですね」

移籍元年の０５年は２軍が主戦場。フレッシュオールスター戦に選ばれるなど２軍では登板を重ねたが、１軍出場は７試合にとどまった。

翌０６年は事態が悪化する。右肩痛を発症。我慢しながらの投球を続けていたが、大石大二郎２軍監督に自ら投球を止めることを願い出た。

「ボロボロ状態で２軍戦に投げてたんですが、もうこれ以上は限界だなと感じて、大石さんに“肩が痛いんでもう投げなくていいですか”と言いに行きました。監督からしたら、選手はたくさんいますから、分かったという感じでしたね」

チームから離れリハビリ組に加わった。１軍登板なしに秋を迎え、引退を覚悟したという。

「自分の立場もわかってましたけど、痛いし、今シーズンでダメならダメでいいやと思ってました。痛いのが治らなければ結果も残せないし、もうダメだったらいいですと球団には言ったんですが、戦力外のメンバーに入ってなかったんです。ギリギリだったのかしれませんが、残してくれたんです」

５年で終わっていたかもしれないプロ野球人生は首の皮一枚つながった。球団の助言もあり、近藤さんはリハビリやケガのケア、トレーニング方法などを専門施設に通うなどして学び始めた。

「ガリガリだったんですけど、体重も５キロ増えてプロ野球選手っぽい体つきになり、球速も安定してきました」

肩の痛みそのものが消えることはなかったが、上手く付き合う術を身につけた。０７年は２軍のローテーションに入り１０４イニング超を投げ、１軍でも２試合に先発することができた。

翌０８年には開幕カードの西武３連戦（西武ドーム）の３試合目、３月２３日の先発に抜てきされた。

結果はテンポ良い投球で６回を８４球、４安打１失点。近鉄時代以来４年ぶり、１２８０日ぶりの勝利をマークした。

０４年のプロ初勝利はシーズン終盤につかんだものだったが、１勝１敗で迎えた開幕カードを勝ち越しに導く勝利は、ひときわ価値あるものだった。

「今回は、これからという時。全然違いますね。やっと（オリックスの）一員になれました」

当時のデイリースポーツには長いブランクを経ての勝利をかみしめる近藤さんのコメントが残されている。

そのころの自分について振り返る。

「チャンスをもらってもつかみきれずにいました。球団に契約を更新してもらったこともターニングポイントでした。次の年があるってことで、気持ちを切り替えることができた。復帰して１年間、２軍のローテで投げてリズムを作れたことが２００８年にいかせたんです」

その年、近藤さんは１軍ローテの一角を担い、腕を振り続け、勝ち星を重ねていった。そして、２ケタ勝利をかけた大一番は、自分以外のことで大きなプレッシャーを感じる展開で巡ってきた。

（デイリースポーツ・若林みどり）

近藤一樹（こんどう・かずき）１９８３年７月８日生まれ。神奈川県出身。日大三高３年時の夏の甲子園で優勝。２００１年度のドラフト７位で近鉄入団。分配ドラフトで０５年からオリックスでプレーし、育成契約を経て、１６年途中にトレードでヤクルト移籍。１８年に最優秀中継ぎ投手のタイトル獲得。２０年オフの退団後、四国ＩＬ香川でコーチ兼投手として２年間プレーして引退。ＮＰＢ１９年間で３４７試合に登板、４３勝５７敗４セーブ、８３ＨＰ、防御率４・５０。現在は野球解説者、立正大立正高野球部など複数校で指導者としても活動中。