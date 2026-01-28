HiGH&LOW、10周年で企画続々 オールナイト上映＆舞台＆ライブ＆ドキュメンタリー制作…EXILE AKIRAしみじみ「もう10周年になるんだ」
『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』ラインナップ発表会が27日、東京・SHIBUYA TSUTAYAで行われ、同シリーズに出演してきたEXILE AKIRA、青柳翔、SWAY、吉野北人、藤原樹のほか、シリーズの脚本を手がけ、一部作品では監督・演出も務める平沼紀久氏が登場した。
【動画】「HiGH&LOW」10周年で企画続々！イベントの様子
10周年を迎え、AKIRAは「もう10周年になるんだという驚きもありますが、これまでを振り返ると、各世代でさまざまな『HiGH&LOW』の作品が展開されてきており、改めてシリーズの幅広さを実感しています」と振り返った。
また、“過去作リバイバル上映”と“オールナイト上映会”が解禁となり、青柳は「もちろん全てですが、夜な夜な睡眠時間を削って毎日『HiGH&LOW』シリーズを観ているので、“今さら”という気持ちもあります（笑）。自分のシーンで言うと、車輪止めを使ってバイクをかわす場面があって、車輪止めを使ってアクションをしたのは日本で1人なのではないかと誇りに思っているので、そこに注目してほしいです」とアピールした。
7月には、舞台『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』が上演されることも発表された。2024年に上演した舞台『HiGH&LOW THE 戦国』に出演していた藤原は「僕にとってすごく思い入れの深い作品で、前回は宝塚の皆さまと共演させていただいて、光栄でしたし、毎日刺激をもらっていました。ただ、前回、僕の役は作中で命を落としてしまって…。今年また舞台があるということで、（平沼氏）のりさんどうにか復活させてくれないですかね？」と監督に直接交渉。平沼氏は「ライブは楽曲を元にしたものだから、また登場できるチャンスはあります」とフォロー。11月の『HiGH&LOW THE 戦国』ライブイベントへの期待も寄せた。
9月には『HiGH&LOW』のライブが開催されるとも発表された。吉野は「間違いなく唯一無二のエンターテインメントだと思います。これまでも大規模なライブをやらせていただいてきたので、できるかはわかりませんが、今後は海外でのライブにも挑戦できたらと思っています」と意欲を見せた。
さらにMCから、ドキュメンタリーの制作も決定していると説明されると、平沼氏は「実は『HiGH&LOW』の撮影すべてにおいてメイキングが回っておりまして、世に出てないものが大量にあるんですね。そのメイキングを使いながら、10th ANNIVERSARYということで、シリーズがさまざまな界隈でなぜ愛されているのかということを含め、一本の作品にしたいなと思ってまして、ドキュメンタリーを現在制作中です」と明かした。
会場となった『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』スペシャルコラボレーションカフェはきょう28日まで。2月にはクラブイベント『ハイローナイト』も開催を予定している。
