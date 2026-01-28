広島・鈴木清明本部長が２８日、所属する羽月隆太郎内野手（２５）が指定薬物「エトミデート」を使用したとして２７日に逮捕されたことを受け、報道陣に対応した。

鈴木本部長によると、逮捕を知ったのは「昨日」で、一報を受けてだったという。突然の知らせだったとし、相談等についても「一切なかった」という。任意同行を受けていた事実も知らなかったという。

続けて、「本人は否定しているかも分かりませんけど、逮捕という事実があるので野球活動は停止という形にしたいと思います」とし、「ただ、契約解除については今後のことをちょっと見守っていかないといけない。選手会と話をしながら、対応していきます」と語った。

羽月容疑者は昨年１２月、指定薬物「エトミデート」を使用したとして医療品医療機器法違反の疑いで広島県警の組織犯罪対策第三課と広島中央警察署に逮捕された。本人は否認しているという。

昨季は自己最多の７４試合に出場。打率・２９５、１７盗塁をマークし、ガッツ溢れるプレーと持ち味の俊足で１軍には欠かせないプレーヤーだった。昨オフの契約更改では８００万増の３１００万円（金額は推定）でサインしていた。

逮捕から一夜明け、球団は謝罪のコメントとともに「現在、事実関係につきましては確認を進めており、捜査機関に全面的に協力してまいります。当球団といたしましては、本件を厳粛に受け止め、事実が判明次第、適切に対応してまいります」と伝え、再発防止に向けた取り組みを徹底するとしている。