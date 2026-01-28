年金繰下げ受給とは、65歳から年金を受け取るのではなく、受給開始時期を遅らせることによって、一生涯受け取る年金額を増やす制度のことです。1ヵ月遅らせるごとに0.7％増額されるため、再雇用などで収入がある人にとってはお得にみえる「繰下げ受給」ですが、実は“見逃せないデメリット”があります。それはいったいなんなのか、ミツコさん（仮名・68歳）の事例をもとにみていきましょう。

年金繰下げ中の女性に起きた悲劇

会社員として40年間の厚生年金加入実績があるミツコさん（仮名・68歳）は、65歳のときに「年金繰下げ受給」を選択しました。

本来65歳から受け取れる年金は年間168万円（月額14万円）でしたが、70歳まで待てば約239万円（42％増、月額約20万円）になると、ねんきん定期便に書かれていたからです。

「たった5年で42％も増えるなんて……まだまだ元気だし、70歳まではパートで稼いで、70歳から受け取ったほうがお得ね」と、すでに65歳から月15万円の年金を受給していた夫と笑い合っていました。

ところが先日、最愛の夫が急逝。失意のなか、遺族年金の手続きのため年金事務所を訪れたミツコさんは、そこでまさかの事実を告げられます。

ミツコ「私がいま繰り下げている年金はどうなりますか？」

職員「遺族年金の受給権が発生した時点で繰下げ待機期間は終了となります。増額率が固定されるため、受給額は年間210万円、月あたり17万5,000円です」

本来5年で42％増になるはずのミツコさんの年金は、夫が亡くなった時点（3年経過時）の「0.7％×36ヵ月＝25.2％増」でストップします。

ミツコ「そうですか……では、その17万5,000円に遺族年金が加算されるんですね？」

職員「いえ、そうではないんです。65歳以上の方は『ご自身の老齢厚生年金』が優先支給されます。遺族厚生年金は、それよりも額が多い場合に限り『差額』が上乗せされる仕組みなんです。奥さまの場合、増額されたご自身の年金が遺族年金の額を上回っているため、遺族厚生年金は全額支給停止となります」

ミツコさんは、職員から告げられたまさかの事実に言葉を失ってしまいました。

繰下げ受給と遺族年金の不満…国が解決に動き出した

年金の繰下げ受給と遺族厚生年金をめぐっては、以前から「実際には支給されないにもかかわらず、遺族年金の受給権があるという理由だけで、なぜ自分の年金を繰り下げて増やすことができないのか」という疑問の声が多く上がっていました。

この問題を解決するため、令和7年の法改正で令和10年3月31日時点において、遺族厚生年金を受け取る権利を有しており、かつ65歳に到達していない人（昭和38年4月2日以降生まれ）は、以下のようになります。

■老齢厚生年金……遺族厚生年金を「請求していない」場合に限り、繰下げ受給が可能

■老齢基礎年金……遺族厚生年金の「受給権の有無に関係なく」繰下げ受給が可能

これは喜ばしい改正ですが、変更後も注意すべき点があります。

たとえば、遺族年金は全額非課税であるのに対し、老齢年金は雑所得として税金がかかるので、同じ年金額であれば遺族年金としてもらうほうがお得です。

また、繰下げによって年金が増えても、税金や社会保険料の負担額も増えるため「期待したほど手元にお金が残らない」という事態が考えられます。

そのため、年金額は「手取りベースではどうなるのか？」という視点での検討が欠かせません。

ミツコさんの後悔

誰しも年金で「損したくない」という気持ちがあるのは当然です。ただし、「年金額の最大化」を目指すことが、自分や家族にとって必ずしも「最善」だとは限りません。

現在70歳のミツコさんはしみじみと語ります。

「もう一度やり直せるなら、たとえ月14万円でも65歳から年金を受け取るわ。節約やパートなんかしないで、夫が元気なうちにのんびり旅行でもすればよかった……」

その言葉には、思い描いていた年金額をもらえなかったことよりも、将来の数字を優先した結果、時間や生活を切り詰めて、夫との最後の数年間をおろそかにしてしまったという後悔が込められていました。

「長生きするほど得」と言われる年金の繰下げ受給ですが、いつ終わるか分からないのが人生です。

だからこそ、年金の受取時期を検討する際は、単なる損得勘定だけではなく「自分の人生の優先順位」を考えてみることが大切なのではないでしょうか。

山原 美起子

株式会社FAMORE

ファイナンシャル・プランナー