中越、上越では、29日夜のはじめ頃から30日にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。



新潟地方気象台によりますと、日本付近は29日から30日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約5500メートルには氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。



新潟県では、山沿いを中心に平地でも大雪となる所があるとみられ、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があるということです。





◆雪の予想・29日午前6時から30日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で下越:平地15センチ、山沿い30センチ中越:平地40センチ、山沿い70センチ上越:平地40センチ、山沿い70センチ佐渡:10センチ・30日午前6時から31日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で下越:平地15センチ、山沿い30センチ中越:平地30センチ、山沿い70センチ上越:平地30センチ、山沿い70センチ佐渡:15センチ新潟県では、29日夜のはじめ頃から30日にかけて大雪による交通障害、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。