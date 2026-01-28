純エンジンで驚異的な低燃費性能を誇るコンパクトカー

かつて自動車は「速さ」や「力強さ」を競う存在として語られることが多く、燃費や環境性能は二の次と考えられていた時代がありました。

しかし、その常識が少しずつ揺らぎ始めた2000年代初頭、自動車メーカーの中にはすでに次の時代を見据えた挑戦を始めていたところもあります。

【画像】「えっ…！」 これが“リッター47キロ”走るトヨタ斬新「“低燃費”コンパクトカー」の姿です！（18枚）

トヨタが2001年の「東京モーターショー」で発表したコンセプトカー「ES3」は、まさにそうした流れの中で生まれた一台でした。

ES3は、未来的な技術を詰め込んだコンセプトカーでありながら、決して現実離れした存在ではありませんでした。

2ドアで4人が乗れるコンパクトな構成は、日常の足として十分に成り立つものであり、「もしこのまま売られていたら」と想像させるリアリティを備えていました。

その上で最大の注目点となったのが、当時としては異例とも言える燃費性能です。10・15モード燃費でリッター47kmという数値は、初代「プリウス」をも大きく上回り、来場者やメディアに強いインパクトを与えました。

この低燃費を実現した背景には、徹底した軽量化思想があります。ボディサイズは全長3520mm×全幅1630mm×全高1460mmと日常遣いしやすいコンパクトなサイズに、構造材にはアルミニウムや樹脂素材を積極的に採用し、車両重量は約700kgという驚異的な軽さを達成していました。

クルマが軽くなれば、走るために必要なエネルギーも少なくなり、結果として燃料消費を抑えることができます。ES3はその基本原理を、極めて素直な形で突き詰めていたのです。

さらに、空気抵抗への配慮も非常に高いレベルで行われていました。なだらかなルーフラインと無駄のないボディ形状により、空気の流れをスムーズにし、Cd値は0.23という優秀な数値を記録しています。

高速走行時のエネルギーロスを減らすことで、実際の走行シーンにおいても高い効率を発揮する設計でした。

パワートレインには、1.4リッターの直噴ディーゼルターボエンジンとCVTの組み合わせが採用されています。

ディーゼルエンジンの高い熱効率と、無段変速機による滑らかな制御を組み合わせることで、燃料を無駄なく使い切る狙いがありました。

当時としてはやや珍しい選択でしたが、合理性を重視したトヨタらしい構成と言えるでしょう。

ES3の価値は、燃費性能だけにとどまりません。車両に使われた素材にも環境への配慮が行き届いており、リサイクル性に優れた樹脂や、植物由来の生分解性プラスチックが用いられていました。

これは、走行中の排出ガスだけでなく、製造から廃棄に至るまでの環境負荷を見据えた発想です。

新型触媒による排出ガス浄化技術なども含め、ES3はクルマの一生全体を通して環境に優しい存在であろうとしていました。

デザイン面でも、ES3は強い個性を放っていました。シンプルでありながら未来を感じさせる外観は、後年登場するコンパクトカーの先駆けのようにも見えます。

室内もアルミ素材を効果的に使い、軽快さと先進性を演出していました。結局、この車が市販されることはありませんでしたが、トヨタの環境技術に対する本気度を示す象徴的なモデルであったことは間違いありません。

現在でもES3については、ネット上でさまざまな声が見られます。「ディーゼルエンジンで低燃費って経済的に優しい」「リッター47キロ走るって凄すぎる」「プリウスより先を行っていた印象がある」といった低燃費が評価される一方で、「なぜ市販されなかったのか不思議」「デザインが今見ても古くない」「軽量化への考え方は今こそ必要」「トヨタの本気を感じるコンセプトカー」といった意見も見受けられます。

こうした声からも、ES3が今なお語られる存在であることが分かります。