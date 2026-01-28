進化を遂げたミドルクラスクルーザー

中型モーターサイクルセグメントで世界的なリーダーシップを発揮するロイヤルエンフィールドは、新型クルーザー「METEOR 350（メテオサンゴーマル）」の2026年モデルを発表し、2026年2月16日より全国の正規販売店で受注受付を開始します。

同時に、日本市場への導入を記念した特別な限定モデル「METEOR 350 Sundowner Special edition」の予約注文も受け付けます。

【画像】超カッコいい！ これがロイヤルエンフィールド「メテオ350」です！ 画像で見る（20枚）

METEOR 350は、コンパクトでありながら完璧なクルーザー・スタイルを特徴とするミドルクラスのバイクです。リラックスしたライディングポジションや良好な足つき性、扱いやすいエンジン特性を持ち、長距離ツーリングから街乗りまで快適にこなすモデルとして、2020年の登場以来、世界65か国以上で50万台を超える販売実績を誇ります。

その完成度の高さは各国のジャーナリストからも“イージークルーザー”として高く評価され、数々のアワードを受賞してきました。

パワーユニットには、熟成を重ねた排気量349ccの空冷4ストローク単気筒SOHCエンジン、通称「Jシリーズエンジン」を搭載しており、最高出力20.2PS／6100rpm、最大トルク27Nm／4000rpmを発生させます。

2026年モデルの新型モデルは、装備のアップグレードにより、さらに魅力を増しました。これまで一部モデルのみの採用であったLEDヘッドライトが全シリーズで標準装備となったほか、新たにLEDウインカー、USBタイプC急速充電ポート、そして日本のトップブランドであるF.C.C製のアシスト＆スリッパークラッチが全車に標準で採用されています。

加えて、スマートフォンアプリと連携し目的地までの簡易ナビゲーションを表示する「トリッパー」も全シリーズに搭載。最上位グレードのSupernovaとAuroraには調整式レバーも備わり、ツーリング・クルーザーとしての完成度がより一層高められています。

ラインナップは、個性の異なる4つのグレード「Fireball」、「Stellar」、「Aurora」、「Supernova」で構成され、合計7つの新しいカラーが用意されるなど、細部もアップデートされています。

また、日本市場導入を記念して50台限定の「METEOR 350 Sundowner Special edition」が登場します。この特別仕様車は、夕暮れ時の柔らかな黄金色の光をイメージした限定カラー＆グラフィック「Sundowner Orange」を纏い、充実装備のAuroraグレードをベースに、アルミ製チューブレス仕様のスポークホイールを装備しています。デリバリーは2026年3月下旬から開始される予定です。

今回の発表に際し、アジア太平洋地域事業責任者のマノジ・ガジャルワール氏は「新型METEOR 350が、そのコミュニティをさらに盛り上げてくれると確信しています」とコメントしています。

さらに同モデルには、ユーザーの好みに合わせてカスタマイズできるよう、アーバン・スタイルを演出する「Urban Kit」や、本格的なツーリング仕様を実現する「Grand Tourer Kit」といった純正アクセサリーも用意されています。

各モデルの価格（消費税込）は、METEOR 350 Fireball （オレンジ／グレー）が76万2300円、METEOR 350 Stellar （マットグレー／マリンブルー ）が77万7700円、METEOR 350 Aurora （レトログリーン／レッド）とMETEOR 350 Supernova （ブラック）が79万5300円、そして限定モデルのMETEOR 350 Sundowner Special edition （サンダウナー・オレンジ）が81万5100円です。