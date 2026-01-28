バスケットボールのBリーグは29日、初の新人ドラフトを開く。

今秋始まる昇降格のない新B1「Bプレミア」の開幕に合わせ、戦力均衡策の一つとして導入。Bプレミア参入の26クラブ中、ドラフト参加を見送った宇都宮、三河、名古屋D以外の23クラブで行い、九州・沖縄からは長崎、佐賀、琉球が臨む。

完全ウェーバー方式の指名順は事前に抽選し、1巡目1位の指名権はSR渋谷が獲得。現在B1西地区で首位を快走する長崎は6位での指名となった。

ドラフトは大学生を中心に108人が志望届を提出。比江島慎（宇都宮）と同じ古賀ブレイス（福岡県古賀市）出身で、藤枝明誠高（静岡）や東海大の得点源として注目されてきた赤間賢人らの上位指名が予想される。

2021年の全国高校選手権で優勝した福岡大大濠のメンバーも当時主将を務めた岩下准平（筑波大）ら多数が志望届を提出した。昨年末の全日本大学選手権で3位に入った日経大からも今泉太陽とプライス叙珠亜がエントリーし、指名を待つ。

◆ドラフト1巡目指名順（2巡目は逆）

SR渋谷→茨城→千葉J→横浜BC→群馬→長崎→三遠→秋田→A千葉→A東京→川崎→神戸→広島→島根→富山→滋賀→北海道→大阪→仙台→琉球→京都→佐賀→信州

◆主な九州ゆかりのドラフト志望選手

PG 岩下 准平 （筑波大）福岡大大濠高出身

SG 泉 登翔 （日 大）福岡大大濠高出身

SG 針間 大知 （明 大）福岡大大濠高出身

PF 森岡 裕貴 （中京大）福岡大大濠高出身

PF 島粼 輝 （中 大）福岡大大濠高出身

SF プライス叙珠亜（日経大）

SG 今泉 太陽 （日経大）福岡第一高出身

SG 赤間 賢人 （東海大）植木中（福岡県直方市）―藤枝明誠高出身

PG 上間 玖龍 （九共大）

PG/SG 崎濱 秀真（新潟経営大）福岡第一高出身

SF ジャンバルボ海斗（近大）長崎・西海学園高出身

PG 高橋 裕心 （専 大）天拝中（福岡県筑紫野市）―能代科学技術高出身

PG 武富 楓太 （東海大九州）

SF/PF 早田 流星（日体大）福岡第一高出身

PG 山下 力也 （大阪学院大）小ケ倉中（長崎市）―九州学院高出身