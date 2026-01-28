『パペットスンスン』×「ロッテ」がコラボ！ 限定クリアファイル全5種が登場
『パペットスンスン』と「ロッテ」によるコラボキャンペーンが、2月3日（火）から、全国の「ローソン」店舗で開催される。
【写真】お菓子に囲まれたスンスンたちがかわいい！ クリアファイルのデザイン全5種一覧
■先着・数量限定
今回開催される『パペットスンスン』と「ロッテ」によるコラボキャンペーンでは、対象のお菓子を2点購入すると、オリジナルクリアファイル全5種の中から好きなデザインを1種もらうことができる。
クリアファイルのデザインは、スイーツに囲まれたスンスン、ノンノン、ゾンゾンがそれぞれ用意されるほか、スンスンとノンノンが大きなパンケーキやロールケーキからひょっこり顔を出しているものまでラインナップ。
なお、クリアファイルは先着・数量限定のため、気になる人は早めにチェックすると安心だ。
