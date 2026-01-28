¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼¡¸µ¡×Åìµþ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡© ¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤êÆÀ¤ë2¤Ä¤Îµ¢·ë
Åìµþ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¿´ÍýÅª¤ÊÀáÌÜ¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÉÔÆ°»º¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¡¢Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÅìµþ23¶è¡¦Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ´õË¾Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Ê70㎡´¹»»¡Ë¤Ï 1²¯393Ëü±ß¡£½¸·×¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ë1997Ç¯°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¤¬1²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅê»ñÌÜÅª¤¬¼ç¤Çµï½»¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¥¬¥é¥¬¥é¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ëÅÔÆâÍ¿ô¤Î¥¿¥ï¥Þ¥óÃÏ°è
¤µ¤é¤ËÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï Á°Ç¯Èæ21.8¡ó¾å¾º¤Î1²¯3613Ëü±ß¡£¤³¤Á¤é¤â1²¯±ßÄ¶¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¹âÆ¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö3¤Ä¤Î²¼»Ù¤¨¡×
¡Ö30Ç¯´ÖÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹âÆ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼¡¸µ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤ÏÅÔÆâ¤ÇÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤à50ÂåÃËÀ¤ÎÀ¼¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÎÀ¤³¦¡×¤À¤Ã¤¿²¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¡ÈÁê¾ì¤ÎÃæ¿´¡É¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¹âÆ¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£º£¸å¤Î²Á³Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¡×¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¾å¤¬¤ê»ß¤Þ¤ë¡×¤Î¤«¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤¿¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·ÃÛ¹â¢ªÃæ¸Å¹â¤ÎÏ¢º¿¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤ÈÃæ¸Å¤¬¡ÈÆ±»þ¤Ë¡ÉÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¿·ÃÛ¤Ï¡¢·úÀß¥³¥¹¥È¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£»ñºà¹â¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ä¶Èµ¬À©¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¿Í·ïÈñÁý¤¬¸ú¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊ¬¾ù²Á³Ê¤ØÅ¾²Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£ ¤·¤«¤âÅÔ¿´Éô¤Ç¤ÏÍÑÃÏ¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¶¡µë¸Í¿ô¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡£´õ¾¯À¤¬²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¹½¿Þ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¿·ÃÛ¤Î¡È¹âÃÍ´ð½à¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢Ãæ¸Å¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£Çã¤¤¼ê¤Ï¡Ö¿·ÃÛ¤Ï¹â¤¹¤®¤ë¤«¤éÃæ¸Å¤Ø¡×¤ÈÎ®¤ì¤ë°ìÊý¡¢Çä¤ê¼êÂ¦¤Ï¡Ö¿·ÃÛ¤¬¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤é¡¢¤¦¤Á¤â¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç½Ð¤»¤ë¡×¤È¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤Î·î¼¡¥Çー¥¿¤Ç¤â¡¢2025Ç¯12·î¤ÎÅìµþ23¶èÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê70㎡´¹»»¡Ë¤Ï 1²¯1960Ëü±ß ¤È¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ ¼ûµë¤Î¹Ë°ú¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¡È¹âÃÍ·÷¤Ç¶Ñ¹Õ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤âÅìµþ23¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹âÆ¤ÏÂ³¤¯¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤ëÇÉ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö3¤Ä¤Î²¼»Ù¤¨¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¦·úÀß¥³¥¹¥È¤Î¹â»ß¤Þ¤ê
¿·ÃÛ²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤é¡¢Ãæ¸ÅÁê¾ì¤Î¡ÈÅ·°æ¡É¤â²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥³¥¹¥È¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ï²Á³Ê¤òÍî¤È¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¦ÅÔ¿´¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¸ÇÄê²½
¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö±Ø¶á¡×¡ÖÅÔ¿´¥¢¥¯¥»¥¹¡×¡Ö»ñ»ºÀ¡×¤ÎÉ¾²Á¤ÏÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¡£ÆÃ¤ËºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¹¹¿·¤¬¿Ê¤à¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ë¥Þ¥Íー¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¦Çã¤¤¼ê¤ÎÂ¿ÁØ²½
¼Â¼û¡Ê¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡¦½»¤ßÂØ¤¨¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÑÀ¤òÁÀ¤¦»ñ»ºÊÝÁ´¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¡£¶âÍø¤¬µÞÆ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡Ö¸½¶â¡Ü¥íー¥ó¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÇã¤¨¤ëÁØ¤Ï°ìÄê¿ô»Ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¡£
¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¤Ï¡ÈµÞÆ¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¥¸¥ï¾å¤²¡É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÅÔ¿´Éô¤Ï²£¤Ð¤¤¤«¤éÈùÁý¡¢³°¼þÉô¤ÏÁªÊÌ¿§¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤À¡£
¾å¤¬¤ê»ß¤Þ¤ëÇÉ¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¶¡µë¡×¡Ö¶âÍø¡×¡Ö²È·×¤Î¸Â³¦¡×
°ìÊý¡¢¾å¾º¤¬»ß¤Þ¤ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ´À°¤¹¤ë¡Ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ï¡Ö¶¡µë¡×¡Ö¶âÍø¡×¡Ö²È·×¤Î¸Â³¦¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬µó¤¬¤ë¡£
¡¦¶¡µë¤Î½Å¿´¤¬Æ°¤¯
ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÏÅÔ¿´¤ÎÂçµ¬ÌÏÊª·ï¶¡µë¤¬°ìÉþ¤·¡¢¹Ù³°¤Î¿·ÃÛ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö²Á³Ê¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ëÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ß¤ë¡£ ¶¡µë¥¨¥ê¥¢¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡ÈÅý·×Åª¤Ë¡É²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Ê¿¶Ñ¤¬²¼¤¬¤ë¡áÅÔ¿´¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¡¢¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²áÇ®´¶¤òÎä¤Þ¤¹¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¦¶âÍø¤Î¾å¸þ¤¥ê¥¹¥¯
½»Âð¥íー¥ó¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ²ÄÇ½³Û¤ÏÄ¾·â¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¼ÚÆþ³Û¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡×¼Â¼ûÁØ¤Ï¶âÍø¾å¾º¤Ë¼å¤¤¡£Çã¤¤¹µ¤¨¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢À®Ìó¤¬Æß¤ê¡¢Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¤Ï°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤â¡ÈÃÍ²¼¤²¸ò¾Ä¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¡É»Ô¾ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¦²È·×¤ÎÅ·°æ¡á¼ûÍ×¤ÎÀèºÙ¤ê
Ê¿¶Ñ1²¯±ß¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ê¹ØÇã¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÄÂ¶â¾å¾º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ØÆþ¼Ô¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤¬Æß¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ»Ô¾ì¤Ç¤Ï·ÀÌóÎ¨¤¬70¡ó¤ò²¼²ó¤ë¶ÉÌÌ¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤ÈÇä¤ì¹Ô¤¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬É½ÌÌ²½¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Çµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃÍÊø¤ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¹âÃÍ¤Ç¤ÎÂÆ§¤ß¡×¤À¡£Çä¤êµÞ¤®¤Î¾¯¤Ê¤¤ÅÔ¿´¤Ï²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤°ìÊý¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¤Êª·ï¡¢±Ø¤«¤éµ÷Î¥¤Î¤¢¤ëÊª·ï¡¢´ÉÍý¾õÂÖ¤¬¼å¤¤Êª·ï¤Ê¤É¤Ï¡¢²Á³ÊÄ´À°¤¬Àè¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤Î¡ÖÊ¿¶Ñ´õË¾Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡×¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®Ìó²Á³Ê¤È¥º¥ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Çä¤ê½Ð¤·¤¬¶¯µ¤¤Ç¤â¡¢À®Ìó¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬±ä¤Ó¤¿¤ê¡¢²Á³Ê²þÄê¡ÊÃÍ²¼¤²¡Ë¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Î²¹ÅÙ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤À¡£
µÕ¤Ë¡¢À®Ìó·ï¿ô¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²Á³Ê¤À¤±¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢¼ûµëÉ¯Ç÷¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤è¤¤¡£
Åìµþ¤ÎÁê¾ì¤Ï¡ÖÆóÁØ²½¡×¤·¡¢µ¢·ë¤Ï2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢º£¸å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï°ìËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ê¥¢¤ÈÊª·ï¤ÇÆóÁØ²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î2¤Ä¤Îµ¢·ë¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¦¾å¾º¤¬Â³¤¯¡§ÅÔ¿´¡¦±Ø¶á¡¦ºÆ³«È¯¡¦¹âÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢¶¡µëÀ©Ìó¤È»ñ»ºÊÝÁ´¼ûÍ×¤ÇÄì·ø¤¯¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¾åÃÍ¤ò»î¤¹¡£
¡¦¾å¤¬¤ê»ß¤Þ¤ë¡§Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï¹Ù³°¶¡µë¤ÎÁý²Ã¤ä¶âÍø¾å¾º¡¢²È·×¤Î¸Â³¦¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¿¤Ó¤¬Æß²½¡£»Ô¾ì¤Ï¡ÈÇã¤¤¼êÍ¥°Ì¡É¤Ë¶á¤Å¤¯¡£
¡ÖÊ¿¶Ñ¡ÊÇä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Ë1²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ï¾×·âÅª¤À¤¬¡¢¼¡¤Ëµ¯¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤«¡×¤è¤ê¡¢¤É¤ÎÊª·ï¤¬ÃÍÃÊ¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤É¤ÎÊª·ï¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÁªÊÌ¤À¡£ËÁÆ¬¤ÎÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÃËÀ¤¬¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼¡¸µ¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÍ½Â¬¤òÀµ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊª·ï¤¬Åù¤·¤¯¹âÆ¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£ÀäÂÐ²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¹Á¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¤Ê¤É¼çÍ×¶è¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Ê¤¤Ãæ¸Å¤Î²¯¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª·ï¤´¤È¤Î¾õ¶·¤òÀººº¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¹âÆ¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
