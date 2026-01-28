私は1963年の5月5日に名古屋市で生まれました。3人兄弟の3番目。物心つく前に両親が離婚し、生みの母の顔を知ったのは55歳の時でした。母の写真はおやじが燃やし自宅になかったからです。面影はぼんやりとしか覚えていませんでした。兄が初めて見せてくれた写真の顔は…。ちょっと話しづらいですね。

おやじの実家がある宮崎県北浦町（現延岡市）で、母のいない幼少期を過ごしました。小学校に上がる前に名古屋市に戻り、おやじが再婚。気が付くと新しい母が隣に座っていた感じです。私より年上の男の子が1人いて、やがて弟も1人生まれました。だから、私は男ばかりの5人兄弟の4番目になります。

長屋住まいで暮らしは苦しく、欲しいものも買ってもらえませんでした。学生服も洋服も靴下も全て兄のお古。習字や絵の道具は使い回しで、ノートが文字でびっしり埋まったら、消しゴムで消してもう一度使いました。七夕とか子供会の集いでもらえるノートや鉛筆がうれしかった。

何もない日々の中で、私は小学生の頃に一つの誓いを立てました。将来結婚した時に、自分の子どもたちには絶対に同じ思いをさせない−。「誓い」というと大げさですが、どんな苦境でもわが子には同じ思いをさせたくない。その思いは今も変わりません。

「皆さん元気ですか？」

講演の際に、私は最初にこう問いかけます。元気があり、やりたいことができているかどうかはすごく大事。病のため大好きな野球をできない子どももいる。慰問で何人も目にしてきました。いろんな理由で好きなことができない子どもが世の中には大勢います。

とはいえ、少年時代は自分のことに一生懸命で、他の恵まれない子どもたちのことまで考える余裕なんてありませんでした。生きることに必死でした。

はたから見れば、私は野球の才能や環境に恵まれてぐんぐん能力を伸ばしたように思われるかもしれません。ただ、当時は「自分の未来」が見えませんでした。プロ野球選手になるのが夢…なんて言えるわけがない。それが現実でした。

名古屋電気高（現愛工大名電高）で甲子園に出て、プロ野球では西武、ダイエー（現ソフトバンク）、巨人、横浜（現DeNA）でプレーしました。現役を退いた後はソフトバンクで監督を務め、何度も胴上げをしてもらいました。そんな私でも、当初は声を大にして「野球が好き」と、なかなか言えませんでした。

（聞き手は西口憲一）