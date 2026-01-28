「運動神経がいい」とは「脳で考えた通り体を動かせる」こと…世界最高のフリーキックを蹴る男も恩恵を受けた随意運動の精度を上げる方法

英国プレミアリーグの超一流選手たちからもオファーが殺到する治療家・木谷将志氏。プレミアリーグでデビッド・ベッカム氏に次ぐフリーキック歴代2位の記録を持つジェームズ・ウォード＝プラウズ選手も、木谷氏から身体のケアを受けているという。



【画像】腰痛・股関節のトリートメント





世界最高峰のアスリートたちが実践する「身体を思いどおりに動かす」ための秘訣とは。『世界が認めた神リカバリー』（サンマーク出版）より一部抜粋、再構成し、運動神経が良いとはつまりどういう意味かも含めて解説する。

理想は随意運動を思うままに

〝緩む〟と〝縮む〟が思いどおりにできること。

それは「全身のどこでも、頭で思い描いたとおりに動かせる」状態に近づいているとも言えるだろう。

そして、それこそがプロアスリートたちがみな目指している理想の状態でもある。

たとえばゴルフを想像してみてほしい。

ボールが止まっているのだから、誰だって自分の思ったとおりに身体を動かせれば、上手にプレーできるはずだろう。

しかし実際には私たちの多くが、思ったとおりにボールにクラブを当てることはできないし、思ったとおりにボールを飛ばすこともできない。

一方で、「1ミリ単位のパフォーマンスの差で勝つか負けるか決まる」というシビアな世界でしのぎを削っている一流プロゴルファーの多くは、イメージどおりのフォームで、イメージどおりにボールを飛ばし、イメージどおりの飛距離を出すことができている。

それは、自身の身体を思いどおりに動かせているからだ。

専門用語で表現すると、これは「随意運動」が思うようにできている状態と言える。随意運動とは、脳から筋肉に指令を出し、筋肉を自分で動かす運動を指す。

その反対語は不随意運動といい、筋肉が勝手に動く運動を言う。たとえば熱湯に触ったとき、「熱い！」と咄嗟に手を引っ込めるだろう。

あの動作は頭で考えているわけではないので「不随意運動（反射）」だ。自分で考えるよりも先に身体が動いている。

「運動神経が良い」とは随意運動の精度と速度が並外れていること

一方で、車でドライブしているときに、危険を察知して急ブレーキを踏む動作は「随意運動（反応）」である。

「危ないかも」「ブレーキを踏まなきゃ」「左足を動かせ」といった神経伝達の流れで意識して行う運動である。

一般的に、アスリートなど「運動神経が良い」とされる人は、こちらの随意運動の精度と速度が並外れている。

それだけでも、人体としては素晴らしい状態なのだが、世界最高峰のプレミアリーグや欧州の5大リーグと呼ばれるプロサッカーリーグで活躍を続けるためには、随意運動のレベルをさらに1段階、2段階引き上げなければならない。

そのためには、〝緩む〟と〝縮む〟が思いどおりにできる身体づくりが欠かせない。

これは決してアスリート限定の話ではなく、皆さんもすぐに体感できることだろう。

「筋肉を縮める」と、身体に与えられたダメージや疲労をゼロに戻すのみならず、「前よりもむしろ調子が良くなった」、そんな地点さえ目指すことができる。

アスリートにとっては「随意運動の精度も上げられる」一石二鳥の効果が見込まれるし、私たちにとっては「昨日より調子がいい」感覚を得られるのだ。

だから私は吉田麻也選手をはじめ、すべてのクライアントに「随意運動が誰よりもできる筋肉」をまとってほしいと思いながら、「縮める」治療に向き合っている。

筋肉の収縮を取り入れることによって、アスリートとしての身体能力に磨きがかかったケースはたくさんある。

ここでは、ジェームズ・ウォード＝プラウズ選手の特徴を少しお話ししよう。

プラウシー（彼の愛称）は1994年生まれのイングランド人で、本書執筆時点では「ウェストハム・ユナイテッド」という古豪に所属している。

彼の直接フリーキックのゴール数は、サッカー発祥の国イギリスのプレミアリーグで歴代2位。

歴代1位のデビッド・ベッカム氏の記録数まで「あと1つ」に迫っているキックの名手である。

「世界最高のフリーキックを蹴る男」と内転筋

177センチメートルという決して大柄ではない体格で、強烈な存在感を示せる点については、見事というほかない。

吉田麻也選手の仲介で私と出会ったころはプレミアリーグ「サウサンプトン」の中心選手だった。

そこから3度チームを移ったが、その数年間もずっと私を専属のフィジオに指名してくれて、私もそれに応えられるように支えてきたつもりだ。

プラウシーについては、とにかくフリーキックの練習にたくさん励む印象がある。

歴代2位の記録を持っている選手なのだから当たり前かもしれないが、彼を見ていると、結局のところ世界トップレベルでも「練習が結果を司る」という厳然たる事実を痛感させられる。

しかしその結果、プラウシーほどの名手でも、身体への負担が大きくなることからは逃れられない。

私が初めて診た時期は、彼も股関節痛に悩まされていたし、触ると股関節まわりがとても「硬い」印象があった。

もう少し具体的に言うと、「股関節から内転筋にかけて、つまっているような感じ」が最大の問題だった。

カチカチになっていたのは利き足ではなかった

フリーキックの猛練習をしているのだから、利き足の右足や、右足側の股関節がつまっているのだろうと予想していた。

しかし、実際には逆だった。

ボールを蹴っていない「左足」の股関節や内転筋のほうが、とんでもなくカチカチになっていたのだ。

世界的なフリーキックの名手になると、「軸足（蹴らないほうの足）にとてつもないパワーをためて蹴っているのだな」と、感心した記憶がある。

だから私は現在も、彼を治療するときは利き足の右足以上に、軸足となっている左足の股関節まわりがスムーズに動かせるようなケアを集中的に行っている。

そして、私がサポートできない遠征試合や代表チームの合宿などの間は、彼にも内転筋の「収縮」のトリートメントをしっかりとセルフで実践してもらっている。

プラウシーはとても真面目な性格なので、今でも私と約束したことをきちんと実行しているのがよくわかる。

初めて治療していた頃と比べて、内転筋がかなりの程度まで柔らかくなってきているし、股関節まわりの動きも非常にスムーズだ。

その結果には本人がいちばん驚き、喜んでいる。

世界が認めた神リカバリー

木谷 将志

2025/11/13

1,650円（税込）

224ページ

ISBN： 978-4763140975

「寝て休んでいるだけでは、疲れは取りきれません。

そんなときは、筋肉の“端っこ”をほぐしてあげると、

疲れが早く抜けていきます」

――本書より要約



本書は、世界最高峰のアスリートたちから

絶大な信頼を寄せられる治療家の著者が、

日本人を苦しめる「腰痛」「肩こり」「慢性的な疲れ」といった

不調を改善するセルフケアを伝えた本だ。



疲労が抜けない。

朝起きても体がだるいまま。

いつも肩や腰が重たい。

――そんな現代人の悩みの原因は

「関節の動きの悪さにある」と

著者は突き止めた。



特に、身体のエンジンとも言える「股関節」、

身体のハンドルとも言える「肩甲骨」をほぐすと、

一気に【疲れにくい身体】へと生まれ変わる。



さらには、そのためにほぐすべき筋肉こそが、

・腸腰筋（ちょうようきん）

・内転筋（ないてんきん）

・中臀筋（ちゅうでんきん）

という少し聞きなれない筋肉だ。



そして、彼の導き出したリカバリーの真髄は

“本当に疲れを取るには、筋肉の端っこをほぐすこと”。

これを実践するだけで、

疲れがただ取れるだけでなく、

疲れが「早く抜けていく」身体になれる。



本書では、吉田麻也選手も実践しているセルフケアをはじめ、

世界最高峰の「体ほぐし」を、

一般の人でもできる形にアレンジ。

ちょっとした回復習慣を取り入れることで、

集中力、睡眠の質、仕事のパフォーマンスが劇的に改善！



世界のトップアスリート絶賛の「神リカバリー」、

逆輸入の形で、ついに日本上陸！



