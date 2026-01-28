2戦ぶりの松山英樹は日本時間深夜3時過ぎにスタート “電撃復帰”のB・ケプカも出場
＜ファーマーズ・インシュランス・オープン 事前情報◇27日◇トリーパインズGC サウスC（カリフォルニア州）◇7765ヤード・パー72＞米国男子ツアーの今季3戦目が現地時間29日（木）に開幕する。27日には予選ラウンドの組み合わせが発表された。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
今季開幕戦「ソニーオープン・イン・ハワイ」以来2戦ぶりの出場となる松山英樹は、ジェイソン・デイ（オーストラリア）、ジャスティン・ローズ（イングランド）との同組が決まった。初日は日本時間30日午前3時38分にスタートする。久常涼はボウ・ホスラー（米国）、ヘンリック・ノーランダー（スウェーデン）とともに、同2時21分にコースに飛び出す。この他、中島啓太、金谷拓実、平田憲聖と日本勢は5人が出場する。LIVゴルフから米国男子ツアーへ電撃復帰を果たしたブルックス・ケプカ（米国）は、注目のなかルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）、マックス・ホーマ（米国）とともに同2時32分に初日のラウンドを開始する。
