【挫折した人必見】ダイエットコーチが教える「優しく楽しく」リバウンド知らずの体を手に入れるコツ【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

ダイエットに努力は必要？

ダイエットで大切なこと。なんだと思いますか？努力と我慢？気合と根性？それとも強い意志や決意でしょうか？残念、実はどれも違います。大切なこと、それは「習慣化と知識」。これならできそうな気がしませんか。

私がダイエットを指導するときのコンセプトは「優しく、楽しく、ノンストレス」。だからこそ、誰にもできるハードルの低いダイエットを提案します。本書を手に取り、開いてくださったあなた、おめでとうございます！

この時点で隣ち組です。これから、あなたに寄り添って無理なく理想の体に導いていきます。そもそも、我慢が必要なダイエットは長続きしないのです。一部の強者は達成できるかもしれませんが、意志の弱い多くの人（私も含め）には挫折が目に見えています。

そして、ストレスがかかるだけでなく、挫折の先にはリバウンドという恐ろしい罰ゲームまで待っているのです。起きたら顔を洗うように、ごはんを食べたら歯磨きするように。自然に痩せていく知識に基づいた、ちょっとしたことを習慣にするのです。そうすれば無理なくダイエットに成功できます。

無理なダイエットによる悪循環

激しい運動や食事制限→一時的に体重が落ちる→筋肉量が減少→肌荒れや体調不良→リバウンド→なかなか痩せない→激しい運動や食事制限→（ループ）

「努力」ではなく「習慣」にすることが大切

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎