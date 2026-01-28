【脱・三日坊主】走るのが嫌いなら走らなくていい！挫折のレールを回避して一生痩せ体質になる方法【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

なぜダイエットに挫折、失敗してしまうのか

我慢が必要なダイエットに果敢にもチャレンジするとき、意志の弱い我々は残念ながら高確率で挫折します。挫折のレールに乗らないよう、その道のりを明らかにしておきましょう。

厳しい食事制限、ハードな運動、そして意志の弱さに自覚があるからこそのガチガチ管理型の高額ダイエットプログラム。これらに挑む気持ちは立派です。

しかし、自分の器をはみ出した無理は続かないのです。ストレスで心が折れ、さまざまな言い訳を並び立てることになります。これでは自己肯定感も下がってしまいます。

ダイエット失敗者のあるある

挫折しがちな目標

短期集中で目標を達成しよう 好きなラーメンとケーキは絶対に食べない 走るのが嫌いなのに毎日ランニング 他者に厳しく管理してもらう

↓

言い訳

仕事や家の事情で続けられない 友達の誘いを断れなかった 走ったらひざが痛くなった 厳しすぎた or 厳しくしてもらえなかった

↓

挫折＆失敗

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎