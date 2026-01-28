【痩せる思考】たまのケーキもOK！理想の体型をキープできる人が無意識にやっている「心の余裕」の作り方【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

ダイエットが長続きする人と続けられない人の違い

あある人はダイエットは我慢が肝心だと思い込んでいて、つらい日々を耐え、さらにハードな運動が欠かせないと考えています。なんてストレスフル・・・・・・。

一方で、ある人はダイエットができない日があっても「また明日から続ければいい」と考えます。そして厳しすぎる食事制限やハードな運動は必要なく「たまには休んでもいい」と思っています。全然違いますね。

どちらがダイエットを達成できるかは、きっと満場一致で後者でしょう。

成功する人・失敗する人

成功する人の考え

失敗する人の考え

たまにダイエットを休んでも、また続ければいい 好きなものをたまには食べる 楽しめる工夫をする 効率よく運動を楽しむダイエットは継続しなければ意味がない 食事制限を厳しくする ひたすら我慢することが大切 ハードな運動が必要だ

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎