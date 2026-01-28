ドル全面高、NY下落の反動で買い戻し ユーロドル1.2割れ ドル円153円手前 ドル全面高、NY下落の反動で買い戻し ユーロドル1.2割れ ドル円153円手前

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル全面高、NY下落の反動で買い戻し ユーロドル1.2割れ ドル円153円手前



東京時間はドル全面高。ドル円は152.98円付近まで上昇、ユーロドルは1.20台を割り込んでいる。インフレが加速した豪ドルも対ドルで上げを帳消し。



ただ、ドル売りは続く見通し。



トランプ米大統領はドル安を懸念していないと発言したほか、次期FRB議長就任後は金利は大幅に下がると明言。米政府閉鎖の可能性が高まっていることや、カナダ欧州など西側諸国との関係悪化も米国売りの材料。



米民主党上院トップのシューマー院内総務は民主党は「圧倒的に団結」していると表明。今回、民主党の怒りは非常に強く、前回閉鎖に反対した議員でさえ閉鎖につながろうとも歳出法案に反対する構えだという。



また、一部共和党議員からも懸念の声が上がっている。ICE（移民税関捜査局）はミネソタ州から撤収すべき、移民問題への対処は地方当局が決定すべきと主張。

外部サイト