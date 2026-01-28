韓国株の時価総額がドイツを抜き10位に 世界の米国離れと「TACOトレード」で 韓国株の時価総額がドイツを抜き10位に 世界の米国離れと「TACOトレード」で

リンクをコピーする みんなの感想は？

韓国株の時価総額がドイツを抜き10位に 世界の米国離れと「TACOトレード」で



東京時間10:46現在

韓国総合株価指数 5168.13（+83.28 +1.64%）



韓国株は大幅続伸、連日史上最高値を更新している。世界的なAIブームや政府の株式市場規制緩和期待、さらにトランプ氏の関税脅しのおかげで皮肉にも韓国株は急騰している。



韓国株の時価総額が水曜日時点で3兆2500億ドルに達しドイツの3兆2200億ドルを上回った。これにより世界10位の株式市場となった。



約束を守らない韓国にトランプ氏は激怒し、自動車や医療品、そのほか全ての韓国製品に対する関税を15%から25%に引き上げると警告。ただ、市場はいつもの「TACOトレード」になると高を括っており、どうせ脅迫撤回するだろうとの期待で、ハイテクやエネルギー、消費者サービス、金融など幅広いを買っている。



世界の米国離れ加速はアジア株、特に中国と韓国に恩恵をもたらすとの見方が広がっている。

外部サイト