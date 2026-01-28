通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１２%台 高め推移続く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 12.32 11.48 10.87 9.40
1MO 10.84 8.99 9.94 7.79
3MO 9.75 8.02 9.00 7.49
6MO 9.48 7.89 8.91 7.77
9MO 9.37 7.89 8.97 7.94
1YR 9.28 7.89 8.90 8.06
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.16 11.91 13.28
1MO 9.57 9.95 10.51
3MO 9.13 9.40 9.45
6MO 9.16 9.54 9.21
9MO 9.28 9.68 9.15
1YR 9.31 9.77 9.06
東京時間10:36現在 参考値
大きな直近の動きを受けて短期ボラが上昇
大きな直近の動きを受けて短期ボラが上昇