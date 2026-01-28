　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　12.32　11.48　10.87　9.40
1MO　10.84　8.99　9.94　7.79
3MO　9.75　8.02　9.00　7.49
6MO　9.48　7.89　8.91　7.77
9MO　9.37　7.89　8.97　7.94
1YR　9.28　7.89　8.90　8.06

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.16　11.91　13.28
1MO　9.57　9.95　10.51
3MO　9.13　9.40　9.45
6MO　9.16　9.54　9.21
9MO　9.28　9.68　9.15
1YR　9.31　9.77　9.06
東京時間10:36現在　参考値

大きな直近の動きを受けて短期ボラが上昇