「探偵！ナイトスクープ」（ABCテレビ）の1月23日放送回が波紋を呼んでいる。炊事、洗濯、掃除など日常的に兄妹の世話をする小6の長男が「６人兄妹の長男を代わって」という依頼をした内容に「あれはヤングケアラーでは」という声が集まり、ネットで炎上。母親のSNSは特定され、「育児放棄」「児童相談所に通報した」といった批判が殺到した。ABCテレビは26日、番組公式サイトにおいて「番組内容は演出だった」と説明、謝罪をしたが、現在までも強い批判や誹謗中傷はおさまる気配がない。

＊＊＊

【写真を見る】ABCテレビのHPに掲載された【1月23日放送回に関して】には「番組の編集・構成上の演出として表現」「放送用に構成・改稿した」といった文言が並んでいた

「番組を拝見しましたが、小6の長男くんは完全に“ヤングケアラー”です。そもそもヤングケアラー問題は非常にセンシティブ。バラエティ番組で扱っていいテーマではありません」

せいやの奮闘ぶりは評価を集めている

とは、日本家族問題相談連盟理事長でカウンセラーとして活動する岡野あつこ氏。

「今回の番組にふれたニュース記事へのコメントにも“自身もヤングケアラーです”といった書き込みが多かった。ヤングケアラーは今、とても増えているんです。私のところに相談に来るシングル家庭でも、親が必死で働き、上の子がきょうだいの面倒を見るといったケースは昔からあった。“ストーカー”という言葉と同じで、“ヤングケアラー”という言葉が浸透したことで、“自分もヤングケアラーでは”と気づいたケースも少なくない。今回の炎上でも、さらにヤングケアラーが増えるかもしれませんね」（岡野氏、以下同）

昔であれば「家のお手伝い」「親孝行な子」といった言葉で片付けられていたケースが、2010年代後半〜2020年前後から「 本来大人が担うと想定されている 家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者（ヤングケアラー）」として認知されるようになった。言葉や概念が生まれたことで可視化されるようになり、結果「増加した」とされる側面が強い。

クラスに1〜2人

「厚生労働省や自治体の調査では、ヤングケアラーの存在は“クラスに1〜2人いる”とされています。警察や学校がヤングケアラーに気づき、児童相談所へつなぐケースが増えたことで、統計上の数字も右肩上がりに。児相では単なる“お手伝い”ではなく、“虐待（ネグレクト）の境界線”として重要視されます。ただし、最近では“子どもを保護する”支援でなく、“家庭に福祉サービスを入れ、子どもの負担を減らす”といった支援にシフトされてきた。テレビに出演した家庭にも福祉の支援が入るといいのですが……」

ヤングケアラーを生み出す原因は「子どもが子どもでいられない家庭構造」だ。

「家事や育児、介護を担っているかどうかよりも“その子が頑張らないと家が回らない状態”が続いていることが本質的にまずい。多くのヤングケアラーの子は“別につらくない”“自分がやって当然”と言います。でもそれはつらくないのではなく、つらいと言ってはいけない立場に置かれているだけなのです。親子の立場が逆転している。相談できる大人がいない結果、子どもが生活の責任といった大人の役割を背負ってしまうのです」

そのうえで「優しい子」「しっかりした長男」「家族思い」などの賛辞や、その状況が「美談」として語られるケースがいちばん問題なのだそう。

大人になっても

「褒められ、美談として語られるほどに、その子は助けを求める言葉を失っていきます。今回のケースでは、自分の親が炎上したことにより、長男くんが“もう弱音を吐けない”と言葉を失ってしまうのでは……ということが心配です。私はこれまで、子ども時代にヤングケアラーだった人が、大人になってから相談に来る例を数えきれないほど見てきました。その人たちは決まって“我慢が当たり前”であり、相手を優先し、限界まで耐えてから壊れてしまう」

夫婦関係で苦しくなったり、離婚を考えるほど追いつめられたり、自分の気持ちがわからなくなったりというケースがあるという。それらの根っこにあるのは「自分は後回しにしていい」という思いだ。

「ヤングケアラーの問題は、子どもの問題でも親の善悪の問題でもない。支えが足りない家庭を、子どもに無理やり支えさせてしまった社会の問題です。だから私は“頑張っているね”より先に“本当は誰が支えるべきなのか”を大人が考えるべきだと思います」

子どもは誰かの人生を背負うために生まれた存在ではない。守られ、甘え、失敗していい時間があってこそ、その後の人生を自分の足で歩けるようになる……と岡野氏は語る。

「今回、炎上してしまった家庭の長男くんもそうですが、多くのヤングケアラーには“まわりを感動させるようなことではない。耐えないで。つらいよ、助けて、と声をあげていいんだよ。”と伝えたいですね」

デイリー新潮編集部