ウェスト14位のキングス…トレード候補キーオン・エリスの交換相手に求める見返りとは？

今シーズンのサクラメント・キングスは、1月27日（現地時間26日、日付は以下同）を終えた時点でウェスタン・カンファレンス14位の12勝35敗。現在は5連敗中で、28日にニューヨーク・ニックスとのアウェーゲームが組まれている。

ザック・ラビーン、デマー・デローザン、キーガン・マレー、ラッセル・ウェストブルック、ドマンタス・サボニス、デニス・シュルーダーらを擁するチームは、オフェンシブ・レーティング109.8、ディフェンシブ・レーティング119.7でいずれもリーグ28位へ低迷。

2月6日のトレード・デッドラインが近づく中、キングスから放出される可能性が高いと見られているのがキーオン・エリス。キャリア4年目のガードは低年俸かつ今シーズン終了後に契約満了を迎える。

ディフェンスに定評のあるエリスは、昨シーズンに80試合（うち先発は28試合）へ出場し、平均24.4分8.3得点2.7リバウンド1.5アシスト1.5スティールに3ポイントシュート成功率43.3パーセント（平均1.7本成功）と、自己最高のシーズンを過ごしていた。

ところが、今シーズンはここまで40試合に出場も、平均17.4分5.5得点1.3リバウンド1.1スティールに3ポイント成功率36.4パーセント（平均1.2本成功）とダウン。ダグ・クリスティーHC（ヘッドコーチ）の下、ローテーションから外れることもあり、出番が減少している。

もっとも、NBAインサイダーのマーク・スタイン記者は、26日に配信した有料制会員サイト“The Stein Line”にて、キングスはエリスのトレードでドラフト1巡目指名権を求めていると報道。

今シーズン終了後に制限なしFA（フリーエージェント）になるエリスは26歳。現在キングスでは不安定な役割もあって不振ながら、この男をいかせるチームが獲得することになれば、再び活躍できるかもしれない。