前立腺がんは、新たに診断される患者数が増加しているがんです。転移のない前立腺がんの手術では、ロボット手術を実施する医療機関が増えています。

ロボット手術と聞くと、従来の開腹手術や腹腔鏡手術との違いや費用面に不安を感じる方も少なくないでしょう。

今回は、前立腺がんの手術費用を解説します。

監修医師：

村上 知彦（薬院ひ尿器科医院）

長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科

前立腺がんとは？

前立腺は膀胱の出口側にあり、直腸に接している男性特有の臓器です。中央部に尿道が通り、前立腺液を作っています。

前立腺がんでは尿が出にくい・排尿回数が多いなどの症状がある患者さんもいますが、ほとんどの患者さんに早期の段階での自覚症状はありません。進行すると周囲の組織に浸潤したり、リンパ節・骨・遠く離れた臓器に転移したりする悪性腫瘍です。

前立腺がんの手術費用

ここからは、前立腺がんの手術費用について解説します。前立腺がんの手術をする場合に、必要となる費用の目安にしてください。

保険の適用

前立腺がんの手術には、健康保険が適用されます。手術用ロボットであるダヴィンチを使用した前立腺全摘除術は、2012年より保険適用となりました。

手術費用の相場

健康保険を適用し、自己負担が3割の場合、ロボット手術の手術費を含めた入院費は450,000円～500,000円程度です。開腹手術では、同じく自己負担が3割の場合の手術費を含めた入院費は350,000円～400,000円程度になります。

前立腺がんの手術費用についてよくある質問

ここまで前立腺がんの手術費用・治療方法・高額療養費制度などを紹介しました。ここでは「前立腺がんの手術費用」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

前立腺がんの手術費用はがん保険で支払えますか？

村上 知彦（医師）

民間のがん保険は、保険会社や保険の種類によって、支給対象となるがんの範囲が異なります。保障される給付金や保険金の内容・支払われる条件などを確認することをおすすめします。給付金や保険金が入金されるのは、保険会社の窓口に連絡後に請求書類を提出し、書類が保険会社に届いてからです。書類の不備や事実確認などがない場合でも、書類が保険会社に届いてから入金まで数週間程度かかります。手術費用の支払いは、病院の指定する日または退院日とする医療機関が大半です。手術費用をがん保険で支払えるかは、がん保険の請求や入金のタイミングによるところが大きいでしょう。

前立腺がんの手術ではどのくらいの期間入院が必要ですか？

村上 知彦（医師）

一般的な入院期間はロボット手術が8日～14日、開腹手術は2週間～3週間程度です。術後の経過次第では入院期間が延長する可能性もあります。

編集部まとめ

前立腺がんの治療は、排尿や性機能などに影響を及ぼすこともあります。患者さん自身の希望やライフスタイルを考慮した治療方法の選択が重要です。

ロボット手術は出血量が少なく、精度の高い手術ができるメリットがあります。健康保険が適用されるものの、前立腺がんの手術費用の目安は400,000円～500,000円です。

手術前後の検査や通院にも医療費は発生します。医療費の負担を軽減する高額療養費制度を知り、上手に活用しましょう。

前立腺がんの症状は前立腺肥大症に似ています。前立腺肥大症は前立腺がんに進行しませんが、前立腺肥大症と前立腺がんを併発しているケースはあります。

がんが大きくなって尿道が圧迫されると、排尿に関連した症状が出現します。また、骨転移による腰痛が生じることもあります。気になる症状が続く場合には、早めに泌尿器科で受診してください。

