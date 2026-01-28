WBC世界バンタム級2位の那須川天心（27）が1月25日、自身のXを更新。MLBロサンゼルス・ドジャースに所属する山本由伸（27）とのツーショット写真を公開した。

那須川が「新しいプロフィール画像」として公開したのは、キャップを被り私服姿の那須川と山本が笑顔で並ぶツーショット写真だ。那須川と山本は同級生で、12月には合同トレーニングを行ったことも報告されている。ファンからは那須川の意外な交友関係や、誕生日が1日違いであることを指摘する声など、驚きの声が多く寄せられた。

【画像】那須川天心が公開した山本由伸とのツーショット（画像は那須川天心Xより引用）

