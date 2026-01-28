先を見据える日本と大違い…オリンピックより目先のアジア大会に燃える韓国サッカー

日本の連覇に終わったサッカーU-23アジアカップは、韓国サッカーの漂流を象徴的に示す大会となった。

イ・ミンソン監督が率いるU-23韓国代表は、1月25日（日本時間）まで行われた同大会で4位に終わった。

グループステージこそ1勝1分1敗で辛うじて突破したが、準々決勝ではオーストラリアを破り巻き返しのきっかけを作った。だが、勢いはそこまでだった。

日本との準決勝では0-1で敗れ、キム・サンシク監督が指揮するベトナムとの3位決定戦では延長までの120分間を2-2で引き分け、最終的にPK戦（6-7）で敗れた。

大会全体の印象は「不振」と「失望」だった。日本とウズベキスタンが2028年ロサンゼルス五輪を見据えてU-21世代でチームを構成したのに対し、韓国は規定通り23歳までフル稼働しながら、試合の主導権をほとんど握れなかった。

日本戦では戦術対応が遅れ、試合を通して押し込まれる様相が繰り返された。ベトナム戦でも数的優位を生かせず、引いて守る相手の守備を崩せなかった。U-23年代でベトナムにPK戦負けを喫したのは初めてのことだ。

内容に対する批判は、やがて指導力を巡る論争へとつながった。サッカー界の内外では、イ・ミンソン監督のサッカー哲学が今大会で見えなかったという評価が支配的だ。

セットプレーでは一定の成果を挙げたが、試合運営の方向性や変化は明確ではなかった。オーストラリア戦の勝利を除けば、際立った場面がなかった点が物足りなさを増幅させた。「フェアプレー賞」が唯一のトロフィーとして残った事実も、韓国サッカーの競争力を振り返らせるものだった。

イ・ミンソン監督の立場からすれば、相対的に支援が不足していたという印象を受けることもできる。実際、問題は現場だけにとどまらない。準備過程の空白が、今回の大会でそのまま露呈した。

韓国サッカー協会（KFA）は、パリ五輪出場を逃した2024年のU-23アジアカップ以降、およそ13か月間にわたり指揮官を空席状態にした。ファン・ソンホン前監督が辞任して以降、会長選挙などの内部事情を理由に、世代別代表の運営は後回しにされた。イ・ミンソン監督は昨年5月になってようやく就任し、今大会に向けた実質的な準備期間は極めて限られていた。

世代別代表のエース級や海外組、あるいはカン・サンユン（全北現代モータース）、キム・ジュンホン（水原三星ブルーウィングス）のようにリーグで活躍していた選手が今大会に含まれなかったのも事実だ。世代別代表の招集自体も限定的で、プロクラブの招集問題によって大学選手が混ざるなど、完璧な戦力を構築することも難しかった。

それでも、今大会で見せた内容は失望に値した。加えて、イ・ミンソン監督の対応も物足りなかった。彼は帰国直後のインタビューで自ら火種を作った。今大会で敗れた日本とウズベキスタンに対して「U-20とU-23もプロ経験だけで見ればそれほど大きな差はないようだ」と語り、不足を認めない姿勢を見せた。

一方で、自身のミスについては「大会レビュー後にKFAと協議する。アジア大会で挽回を見せる」として回答を避けながら、ベトナムとのPK戦に出場したGKファン・ジェユン（水原FC）が試合後、SNSで投稿した謝罪文については「プロ選手として望ましくない行動だ」と叱責した。

視線はいま、秋に日本で開かれる名古屋アジア大会へと向かっている。

だが、アジア大会は決してイ・ミンソン監督の免罪符のための舞台であってはならない。韓国の兵役という特殊性を考慮しても、日本とウズベキスタンはすでにアジア大会ではなく、オリンピックを見据えて強化を進めている状況だ。

兵役免除を目的に、ヤン・ミンヒョク（コベントリー）やペ・ジュンホ（ストーク）といった海外組やオーバーエイジ枠の合流可能性によって戦力が引き上げられるアジア大会において、重要なのは優勝よりも、イ・ミンソン監督の戦術完成度とチーム掌握力に対する評価である。

残された時間は多くない。そしてその責任は、世代別代表の不振が続いているにもかかわらず沈黙しているKFAと戦力強化委員会にある。

（記事提供＝OSEN）