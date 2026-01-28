「日本は恐ろしい」J２の20歳DFがオランダ強豪へ移籍目前で中国衝撃「新たなタレントが次々に生まれてくる」「本当に羨ましい」
J２のRB大宮アルディージャは１月26日、先のU-23アジアカップでU-23日本代表の主将を務めたDF市原吏音が、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のためにチームを離脱すると発表した。
同日、オランダのメディア『Voetbal International』は、「選手に近い関係者」の情報として、同国の強豪AZがこの20歳のCBと契約に迫っていると報道。「間もなく入団する見込み」と報じた。
U-23日本代表がU-23アジアカップの決勝で撃破した中国の複数メディアは、このニュースを続々と報道。記事のコメント欄には、次のような声が寄せられた。
「このDFは非常に優秀で、フィジカルも強く、知的なプレーをする」
「日本は新たなタレントが次々に生まれてくる」
「日本は恐ろしい」
「才能ある若者が海外に行かなければ、格差は広がるばかりだ。中国のユース育成やリーグのレベルでは、希望はほとんどない」
「なぜ日本人にとって海外移籍は簡単なのに、我々にとっては難しいのか」
「150万ユーロという評価額は本物だ」
「本当に羨ましい」
「彼は間違いなくエールディビジでレギュラーになる資質があり、次のフィルジル・ファン・ダイクになる可能性さえある」
「イチハラの経験は、アジアの同世代の選手と比べてもまったく比類のないものだ」
日本の若き才能が次々に欧州へ向かう現状に驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」衝撃発言で炎上した中国人解説者、日本に０−４惨敗後のコメントに非難殺到！ 母国ファンも怒り「恥を知れ」「もうしゃべるな」【U-23アジア杯】
同日、オランダのメディア『Voetbal International』は、「選手に近い関係者」の情報として、同国の強豪AZがこの20歳のCBと契約に迫っていると報道。「間もなく入団する見込み」と報じた。
「このDFは非常に優秀で、フィジカルも強く、知的なプレーをする」
「日本は新たなタレントが次々に生まれてくる」
「日本は恐ろしい」
「才能ある若者が海外に行かなければ、格差は広がるばかりだ。中国のユース育成やリーグのレベルでは、希望はほとんどない」
「なぜ日本人にとって海外移籍は簡単なのに、我々にとっては難しいのか」
「150万ユーロという評価額は本物だ」
「本当に羨ましい」
「彼は間違いなくエールディビジでレギュラーになる資質があり、次のフィルジル・ファン・ダイクになる可能性さえある」
「イチハラの経験は、アジアの同世代の選手と比べてもまったく比類のないものだ」
日本の若き才能が次々に欧州へ向かう現状に驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」衝撃発言で炎上した中国人解説者、日本に０−４惨敗後のコメントに非難殺到！ 母国ファンも怒り「恥を知れ」「もうしゃべるな」【U-23アジア杯】